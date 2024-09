Coto relató al detalle el surrealista episodio que le tocó vivir

El domingo pasado, el legislador Agustín Coto fue el protagonista de un episodio insólito a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, cuando un turista brasilero lo acusó de planear explotar el avión. Esta increíble situación provocó que el vuelo regresara a la pista de despegue en el aeropuerto de Ushuaia, desencadenando una serie de eventos que incluyeron el cierre temporal del aeropuerto, requisas exhaustivas y una demora de más de cuatro horas para todos los pasajeros y la tripulación.

Coto relató, por ((La 97)) Radio Fueguina con detalle lo sucedido. «Ahora riéndome un poco. Ayer la verdad que fue complicado en un primer tiempo, después bueno, ya fuimos sabiendo qué es lo que estaba pasando y fue pasando la tensión», comentó el legislador al recordar el momento.

Según su relato, el incidente comenzó cuando, durante el despegue, el turista brasilero sentado a su lado corrió por el pasillo del avión de manera errática, generando preocupación entre los pasajeros. «Estamos en pleno despegue, el tipo sale corriendo y corre por el pasillo del avión para atrás. Después vuelve, un peligro, en pleno despegue, se vuelve a sentar y después se vuelve a ir para atrás», describió. Poco después, el avión recibió la orden de regresar al aeropuerto de Ushuaia, donde quedó detenido en la pista sin permitir a los pasajeros descender a la terminal.

La situación se volvió aún más confusa cuando la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresó al avión y solicitó a Coto que los acompañara, sin ofrecerle explicaciones claras en ese momento. «Me levantan a mí, me dicen ‘acompáñenos’. Y me sacaron fotos, me filmó todo el mundo, yo no entendía qué estaba pasando», relató. Posteriormente, se le informó que había sido denunciado por supuestamente intentar explotar una bomba en el avión.

El legislador fue sometido a una serie de controles, incluyendo la revisión de su equipaje con un perro entrenado para detectar explosivos. «Trajeron un perro para que chequee mi equipaje, estuvimos un ratito ahí en la pista y después lo llevaron al aeropuerto a la terminal», explicó. A lo largo de las siguientes horas, las autoridades investigaron el caso, y finalmente, Coto fue liberado sin necesidad de realizar una declaración formal.

El turista brasilero y su acompañante no fueron permitidos regresar al vuelo, quedándose en Ushuaia mientras que el resto de los pasajeros finalmente pudo continuar su viaje. «Este flaco y su novia se quedaron en Ushuaia, no los dejaron subir», indicó Coto, agregando que el aeropuerto debió cerrar temporalmente, y otro vuelo tuvo que ser desviado a Río Gallegos como parte del operativo.

El legislador expresó su incredulidad ante lo ocurrido, señalando que no tenía ninguna interacción previa con el turista que lo acusó. «Claro que nunca hablé con el tipo y nunca quise explotar un avión, pero entiendo que si vas a hacer eso no se lo contás al que tenés sentado al lado», comentó con ironía. Además, señaló que durante el vuelo estaba escuchando un podcast de historia y jugando un juego en su celular para distraerse durante el despegue, ya que le genera cierta ansiedad.

A pesar de la gravedad de la acusación y el despliegue policial que generó, Coto trató de tomar lo ocurrido con humor y resignación. «Es surrealista, es gracioso, lamentablemente. Además, si yo no lo tomo así, ya está», reflexionó.

El episodio no solo afectó a los pasajeros del vuelo, sino que también generó un gran despliegue de seguridad en el aeropuerto de Ushuaia, lo que subraya la gravedad con la que se tomó la situación, a pesar de que resultó ser un malentendido aparentemente causado por la conducta errática del turista brasilero. “Estoy suponiendo, creo que es un tipo que no está del todo ok. Me parece que había más un tema del muchacho este que otra cosa. Por algo quedó ahí en el aeropuerto y no le dejaron subir al avión” concluyó Agustín Coto.