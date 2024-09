Chile celebró en Río Grande el Día de su Independencia

El Cónsul General de Chile y Tolhuin, Lic. Roberto Ruiz Piracés y el Intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, encabezaron el Acto Central por el 214° Aniversario de la Independencia de Chile en la intersección de San Martín y Belgrano, ante el cenotafio del Libertador de América.

El Cónsul agradeció la presencia de autoridades y organismos en la celebración de los 214 años de independencia de Chile, destacando la importancia del Consulado para la comunidad chilena en Tierra del Fuego y aprovechó de mencionar iniciativas de integración binacional.

El diplomático chileno fue el encargado de izar los dos pabellones, el argentino y el chileno, respectivamente, al son de la canción Aurora.

En primer término destacó a las instituciones argentinas, tanto civiles como de fuerzas de seguridad con las cuales la legación chilena interacciona, lo propio hizo con las autoridades públicas y privadas presentes en el evento. “Estamos celebrando los 214 años de Independencia de Chile, que comenzó, como también ocurrió en Argentina y en otros países, en la zona central y después se expandió por el resto del país. En el caso de Chile, recién en 1826 logró integrar en su territorio al archipiélago de Chiloé; es decir, 16 años después del primer grito libertario en 1810”.

Destacó que el Consulado de Chile en Río Grande y Tolhuin es uno de los más importantes que tiene el país hermano puesto que “alberga a cerca de 25.000 chilenos, gente que ha nacido en Chile o que, nacidos en Argentina, tienen padres o abuelos chilenos. Nosotros lo vivimos a diario, con una presencia muy nutrida, permanente de gente chilena. Así que vayan a todos ellos nuestro saludo en este día tan especial”.Recordó que “este es un consulado que ha aumentado las inscripciones consulares de nacimiento. Tenemos una gran cantidad de gente que está optando también por la nacionalidad chilena, lo cual no significa que pierdan la argentina. Este año ha sido un año importante, hemos profundizado en las líneas que comenzamos a trabajar hace dos años.

Agradecimientos



El dignatario chileno prosiguió diciendo: “yo agradezco al ingeniero Mario Ferreyra por esta iniciativa de llevar este grupo de alumnos de la UTN fueguina a Punta Arenas y también le quería contar que vamos a hacer -y ahí le voy a pedir la ayuda, señor Intendente (Martín Pérez)- un encuentro de dos escuelas que son muy pequeñitas. Una es la Escuela Provincial N° 11 ‘Pioneros Fueguinos’ de la Estancia Sara, que tiene siete alumnos, y la otra es la Escuela de Pampa Guanaco (Timaukel – Chile), que tiene 10 alumnos. Ambos establecimientos son de educación básica. La idea es juntarlas acá en Río Grande a fines de noviembre donde vamos a hacer una actividad con ellos y ahí me gustaría mucho contar también con la colaboración de todos porque ahí estamos hablando también de integración de futuro y eso es muy bonito, el poder contar con chicos de esta zona”.

Finalmente el Cónsul agradeció a la ciudad “porque nos ha brindado a mi esposa y a mí la tranquilidad, nos ha brindado realmente muchos amigos. Estamos muy contentos acá. Quiero agradecer la paz que hemos vivido en Río Grande, la seguridad. Son cosas que a veces uno cuando las vive no las aprecia, pero realmente es un valor muy grande que tiene esta ciudad. La paz, la seguridad y esa camaradería y ese cariño que hay acá en esta ciudad entre la gente. Es una sociedad muy linda esta”.

“Le quiero agradecer también a los vientos. Yo creo que esta ciudad sin vientos no sería lo que es. Es maravilloso, los vientos me encantan a mí. Son vientos de hidrógeno verde, pero también de poesía y libertad. Gabriela Mistral ha hablado de los vientos de la Patagonia. También quiero agradecerle a la vastedad fueguina, que apreciamos con toda su fuerza desde el Cabo Domingo, adonde solemos subir e intentamos mirar esa vastedad que es maravillosa. Es una cosa que es única, que no la hemos visto en otra parte y a mí me genera mucha paz también. Y estamos muy contentos con eso, a mí me encanta. A los silencios también, me encanta el silencio que hay en esta zona. Y la soledad, la soledad me hace también acordarme y crecer también en Dios. Yo soy cristiano”, se definió.

“En Tierra del Fuego los chilenos y argentinos estamos muy unidos”

El intendente Martín Pérez, por su parte, saludó a los chilenos en Río Grande, destacando la importancia de la hermandad y la colaboración entre argentinos y chilenos en la construcción de la ciudad. Invitó a seguir fortaleciendo esos lazos y construir unidos un futuro común.

“Recién lo escuchábamos a Roberto y yo pensaba qué importante que ha sido a lo largo de nuestra historia en Río Grande, que nuestros pueblos se hayan unido, que se hayan relacionado, que se hayan vinculado. La cantidad de familias que se han formado a partir de esa inmigración de tantos chilenos y tantas chilenas que llegaron a estas latitudes y que vinieron a trabajar”, introdujo el Jefe comunal.

Agregó: “siempre digo lo mismo, acá la gente que ha venido del país hermano han venido a trabajar, a romperse el lomo por Río Grande, a hacer crecer nuestra ciudad. Así que si hoy tenemos la ciudad que tenemos los riograndenses, en gran medida es gracias al esfuerzo, al sacrificio de nuestros hermanos y nuestras hermanas chilenas que dieron muchos años de su vida por el crecimiento de esta ciudad. Ese ejemplo nos tiene que servir para pensar en el futuro, esas bases que cimentaron la ciudad, como bien lo decía Roberto”, valoró el Intendente.



En su discurso, Martín Pérez valoró las cuatro gestiones al frente de la Intendencia de Esteban ‘Chiquito’ Martínez, quien junto a su esposa Rosario estuvo presente en el acto.

“Chiquito fue de alguna manera, uno de los fundadores de esta ciudad que comenzó a crecer y a expandirse tan fuertemente allá por la década del 80. Lo que hizo justamente fue pensar en el futuro también. Cómo podemos tomar ese buen ejemplo para seguir construyendo la Río Grande que todos soñamos, la Río Grande que queremos para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los que deseen habitar esta tierra tan hermosa”.

“Y creo que es con más hermandad, ni más ni menos, más hermandad, más unidad entre los pueblos, lejos de las diferencias. Hace algunos días pasaron algunas cositas muy allá en el plano diplomático, pero nosotros nos hemos mantenido lejos de eso. Tenemos que demostrarles a todos, sobre todo a los que están lejos de acá y que no entienden nuestra cultura, nuestra forma de ver la historia y el futuro, que estamos lejos de cualquier discrepancia. Cuando haya alguna discrepancia diplomática, nosotros como pueblo cada vez estamos más abrazados. Me parece que ese es el desafío que tenemos entre todos y entre todas. Nadie nos va a venir a separar ni a dividir por un metro de alambrado o por un panel de fotovoltaico”, dijo en relación al pequeño malentendido en el Hito 1.

“Esa es la gran demostración, como lo hemos hecho en otros tiempos, por ejemplo allá en el 78 cuando hubo conflicto y se siguió corriendo el Gran Premio de la Hermandad; la unidad es un gran logro que tenemos entre todos nosotros como pueblo; hay que seguir construyendo esa hermandad tan linda que tenemos entre argentinos y entre chilenos, que además la mayoría somos patagónicos y nos caracteriza esa fuerza. Así que, feliz día. Feliz 18 de septiembre. Feliz hermandad entre los pueblos. Viva Río Grande, viva Chile, viva Argentina. Vamos unidos a construir ese futuro entre todos”, cerró el Jefe comunal.

Depósito de Ofrendas florales en memoria del General San Martín

Durante el acto, la Banda de Música del Municipio de Río Grande ejecutó los acordes de los himnos nacionales de ambos países y la Marcha de las Malvinas; también el Minuto de Silencio, en tanto se depositaron ofrendas florales en memoria del General San Martín.

En primer término lo hicieron los integrantes del Gabinete municipal Gastón Díaz, Gonzalo Ferro, Silvina Mónaco y Sebastián Bendaña; luego hicieron lo propio las Reinas de ACHER entrante y saliente, Michelle Toledo Varnet y Camila Ayelén Turra Godoy, acompañadas por el titular de la Asociación Chilena y Hermanos, Eddie Vargas Macías y el propio Cónsul, Roberto Ruiz.

Finalmente lo hicieron los ediles Guadalupe Zamora (presidente del Cuerpo deliberativo), Lucía Rossi; Maximiliano Ybars; Jonatan Bogado y Florencia Vargas, acompañados por el Diputado Nacional Jorge Neri ‘Coky’ Araujo.

Cultura, identidad e integración

Abrió la parte cultural del acto, el propio Cónsul con una integrante de la colectividad chilena bailando un vals chilote. Luego, integrantes del grupo Raíces y Hermandad y de ACHER bailaron cuecas de la que participaron también el Cónsul Roberto Ruíz, el intendente Martín Pérez, el diputado Coky Araujo, el concejal Jonatan Bogado y el secretario de Gobierno Gastón Díaz.

No faltó el tradicional ‘cacho’ de chicha que fue convidado a los presentes.

Autoridades presentes

Además de las autoridades y personalidades mencionadas, estuvieron presentes también el Comandante del BIM 5, Capitán de Fragata Alejandro Reinhold; el Jefe de la Prefectura Río Grande, Prefecto Víctor Delgado; el Jefe del Escuadrón 62 ‘Río Grande’ de Gendarmería Nacional, Comandante Pablo Aquino; el Jefe del Escalón Adelantado del Ejército Argentino en Tierra del Fuego, Coronel Sergio Di Clemente; el Decano y Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, ingenieros Mario Ferreyra y Francisco Álvarez, respectivamente; el ex Gobernador Jorge Colazo; Daniel Torrecillas, representando a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP); el Vicepresidente de ACHER, Orlando Barría; distintas autoridades públicas civiles, militares y de fuerzas de seguridad; personalidades del sector privado; asociaciones intermedias, instituciones y asociaciones varias, medios de comunicación y público en general.