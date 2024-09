Bogado criticó al MPF por el pedido de informes sobre el puente Mosconi

Culminada la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, quedó en evidencia la escasez de proyectos de ordenanza de relevancia, en tanto –como contrapartida- abundan los pedidos de informes al Ejecutivo, particularmente de parte de la presidencia que detenta Guadalupe Zamora.

Al respecto, el concejal Jonatan Bogado, del bloque Provincia Grande, cuestionó la actitud de sus pares del Movimiento Popular Fueguino que lograron hacer aprobar un proyecto de pedido de informes sobre el estado del puente General Mosconi. Según Bogado, el proyecto, que fue impulsado por los concejales del MPF, no sería más que un intento de mediatizar un tema “aparentando que están interesados”, a pesar de que el municipio ya ha anunciado obras y medidas concretas para sanear los daños sufridos durante más de 40 años.

El pedido de informes solicita al Ejecutivo municipal detalles sobre el estado estructural y de mantenimiento del puente durante los últimos cinco años, así como la planificación de obras y medidas de seguridad para proteger a peatones y vehículos durante la ejecución de los trabajos. Además, se busca conocer el impacto que dichas obras tendrán en la movilidad y conectividad de los vecinos.

Por ((La 97)) Radio Fueguina, Bogado primeramente contextualizó el crítico asunto: «Todos los pedidos de informes nosotros tenemos un criterio único y unívoco en relación a acompañarlos, porque nos parece que son solicitudes de información de carácter público que es necesario para la tarea legislativa».

Sin embargo, cuestionó la verdadera intención detrás de este pedido específico, destacando que el municipio ya ha sido claro en cuanto a las acciones a tomar sobre el puente Mosconi. «En las conversaciones con la secretaria de Obras Públicas y también con los vecinos interesados en esta remediación que necesita el puente Mosconi y también muchas de las calles de la ciudad, nos han confirmado que van a comenzar los trabajos una vez que se levante la veda invernal para remediar el puente y hacer todos los reacondicionamientos necesarios», aseguró el edil.

Bogado también se mostró escéptico sobre la necesidad de un informe detallado en este caso, sugiriendo que la situación del puente, después de décadas sin mantenimiento a fondo, es evidente. «Cómo está el puente, creo que se percibe a la vista, no sé cuál es la profundidad del informe que necesitan», comentó.

El concejal de Provincia Grande fue más allá al señalar que el pedido de informes podría estar motivado por una estrategia de mediatización, una práctica que, según él, algunos concejales o legisladores emplean para mantener ciertos temas en la agenda pública. «En muchos otros temas muchas veces lo que se hace es mediatizar la temática como para poder plantear que se está hablando de un asunto en particular, sea puente, sea calle, sea salud. Es una metodología, una forma que pueden tener algunos concejales o legisladores, ponen el tema en agenda a los efectos de mostrar que están interesados», afirmó.

Bogado contrastó esta metodología con la forma en que su propio bloque aborda los temas de interés público. Según explicó, en Provincia Grande prefieren trabajar de manera más discreta, priorizando un enfoque más detallado y menos mediático en cuestiones que consideran urgentes. «Desde nuestro bloque nosotros trabajamos más silenciosamente. Entendemos que hay temas importantes, que hay temas urgentes que requieren de un trabajo más pormenorizado, que por ahí no requieren mediatización en un determinado momento, que por ahí salen a la luz simplemente al momento que se aprueban, otros que requieren otra instancia de mediatización. Son metodologías y formas de hacer política. Nosotros tenemos otra», expresó.

También se diferenció de los métodos del MPF al explicar que cada bloque o legislador tiene su propia estrategia de comunicación, la cual, aunque respetable, no necesariamente coincide con la de él y su equipo. «Cada uno traza sus estrategias políticas mediáticas, es respetable. En lo particular, no tengo esa metodología, por ahí lo veo raro, lejano, porque no lo veo como parte de mi cotidiano, tratamos de nosotros dar publicidad a las cuestiones que entendemos requieren ser publicitadas», afirmó.

En este sentido, destacó que no todos los proyectos o iniciativas requieren ser expuestos públicamente desde el inicio, ya que en muchos casos se trabaja directamente con el Ejecutivo Municipal sin necesidad de presentar pedidos de informes. «Los proyectos que se aprueban, muchos proyectos que por ahí tienen trabajo en comisión y queremos invitar a los vecinos y a las vecinas a que sean parte de la discusión y otros que tal vez no se enteran los vecinos, porque los trabajamos directamente con el Ejecutivo Municipal y por ahí no hacemos un pedido de informe, pero sí vamos y nos acercamos», explicó.

Finalmente, el edil Jonatan Bogado insistió en que, si bien las estrategias de mediatización pueden ser válidas para algunos, su enfoque es diferente y prioriza la eficiencia en la gestión de los temas sin la necesidad de recurrir a la exposición pública. «Hay cosas que para nosotros no requieren una mediatización, son metodologías diferentes», concluyó.

De esta manera dejó en claro su postura frente a la propuesta del MPF, sugiriendo que el pedido de informes sobre el puente General Mosconi responde más a una táctica política que a una verdadera preocupación por la situación estructural del puente, la cual, según sus palabras, ya está en vías de ser atendida por el municipio.

