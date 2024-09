Blanco: “Fue un discurso político repetitivo”

El senador radical criticó el discurso del presidente Javier Milei en oportunidad de presentar, este domingo, el presupuesto 2025 en el Congreso Nacional. Blanco le reprochó no haber contemplado “las necesidades que realmente tienen los argentinos”.

El senador de la Unión Cívica Radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, manifestó fuertes críticas al reciente discurso del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional, durante la presentación del presupuesto 2025. Blanco, en ((La 97)) Radio Fueguina, consideró que las expectativas generadas en torno al discurso no se cumplieron, ya que, a su juicio, se trató de una alocución política reiterativa y carente de información concreta sobre el presupuesto.

El senador señaló que Milei no presentó «ni un solo número del presupuesto», y en cambio, ofreció «un discurso político repetitivo de lo que decía en la campaña». Según Blanco, el discurso del presidente se centró en promover la reducción del déficit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, sin prestar atención a las necesidades urgentes de la población argentina.

Luego fue especialmente crítico con la falta de mención de sectores vulnerables. «No escuché en todo el discurso algún comentario sobre las necesidades que realmente tienen los argentinos», dijo, y añadió que no se refirió a los jubilados, docentes, desempleados ni a la promoción de la industria para la generación de empleo. «Escuché déficit cero, cero, cero, que él hizo un ajuste de 90.000 millones, que ahora le corresponde a los gobernadores 60.000 millones», agregó el legislador.

El senador también cuestionó el modo en que el gobierno llevó adelante los recortes, señalando que el ajuste de 90.000 millones mencionado por Milei se realizó «a costa de las provincias», al dejar de enviar los recursos que, por ley, les correspondían. En este sentido, criticó la distribución de los impuestos recaudados por la Nación, que, según él, favorece a la administración central en detrimento de las provincias. «Hoy en día, del 100% de los recursos, el 18% va a las provincias, el resto se queda la Nación. Así cualquiera hace ajuste», afirmó.

El legislador radical también se refirió a las palabras de Milei, quien calificó a los integrantes del Congreso como «degenerados fiscales» por no señalar de dónde deberían salir los recursos para cumplir con determinadas leyes. Ante esto, Blanco replicó que «si tuviéramos el presupuesto aprobado», los legisladores podrían indicar con precisión de qué partidas se podrían obtener los fondos, pero lamentó que el presupuesto no fue sancionado por decisión del gobierno anterior. Además, mencionó que algunas partidas, como las destinadas a educación, habían aumentado debido a la inflación, lo que modificaba el escenario original del presupuesto.

Respecto a las jubilaciones, Blanco también cuestionó la falta de claridad en el discurso de Milei sobre el origen de los recursos. «Con el tema de las jubilaciones, dice que no le dijimos de dónde salen los recursos. Tranquilamente salen con la misma metodología», expresó, y añadió que la mayor recaudación debería destinarse a cubrir esos gastos.

El senador se mostró sorprendido por la diferencia en la asignación de fondos, mencionando que, mientras que para la SIDE se destinaron 100.000 millones de dólares, no se encontró financiamiento para otros sectores clave, como el educativo o el de las jubilaciones. «Para eso sí hay recursos, para los jubilados no hay recursos, para los docentes universitarios o para el presupuesto universitario no hay recursos», cuestionó.

También aprovechó la ocasión para referirse a la última sesión en Diputados, sugiriendo que algunos legisladores cambiaron de postura bajo presión. Según él, diputados que inicialmente apoyaron la ley de recomposición de jubilaciones cambiaron su voto tras recibir presiones del Ejecutivo.

«Si aprobamos una ley, defendamos la ley del tema universitario. Yo espero que quienes aprobaron la ley puedan insistir en Diputados con el veto», afirmó, convencido de que en el Senado, en cambio, los votos para sostener la postura están asegurados.

Por último, el senador expresó su descontento con aquellos que modificaron su voto en torno a las jubilaciones, criticando la falta de coherencia. Citó el caso de un diputado de Tucumán que, tras haber defendido fervientemente a los jubilados, cambió su postura en nombre del déficit cero. «A mí me causa un poco más que repugnancia la decisión que han tomado», concluyó Pablo Blanco.