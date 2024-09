Blanco elogió el sistema de boleta única de papel.

El senador de la UCR celebró la media sanción del sistema electoral de boleta única de papel, que ahora deberá refrendar o no Diputados. Enumeró las ventajas y virtudes de la iniciativa, que espera se replique en la provincia.

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (Unión Cívica Radical), expresó su satisfacción tras la media sanción del proyecto de ley que impulsa el uso de la boleta única de papel en las elecciones nacionales, durante la última sesión en el Senado. El legislador destacó las ventajas del sistema y sostuvo que su implementación podría aportar mayor transparencia y ahorro de recursos en el proceso electoral.

Blanco, consultado por ((La 97)) Radio Fueguina, recordó que el proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero que no fue fácil alcanzar el acuerdo necesario en el Senado. “Nosotros la habíamos analizado en comisión haciendo algunas modificaciones al proyecto original, pero después no logramos tener dictamen, porque al ser un tema electoral se necesitan la mitad más uno del cuerpo, no de los presentes”, explicó. A pesar de los obstáculos, Blanco resaltó el trabajo en equipo y el consenso alcanzado en la Cámara alta: “Se siguió trabajando en el tema y se logró un acuerdo, tal es así que salió aprobado por 39 votos contra los 30 en contra de Unión por la Patria”.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto fue la inclusión de una opción para marcar toda la boleta, es decir, permitir a los electores elegir de manera automática una lista completa. Sin embargo, la versión aprobada no incluye esta posibilidad. Blanco detalló que “la boleta única traía un lugarcito donde vos tildabas y era boleta completa, para todas las categorías. Eso era lo que estaba en discusión. La que salió ahora no tiene la posibilidad de tildar boleta completa, sino que hay que elegir sí o sí por estamento”.

El senador aclaró que el alcance de la nueva ley se limita a las elecciones nacionales, sin afectar las provinciales. “Es una ley que, de ser aprobada por Diputados, se va a aplicar pura y exclusivamente en las elecciones nacionales, presidente y vice cuando haya, diputados y senadores o representantes del Mercosur. No tiene aplicación en las elecciones provinciales”, subrayó.

También valoró las modificaciones realizadas en relación con los plazos para la presentación y oficialización de candidaturas, y aseguró que se trabajó junto a la Cámara Nacional Electoral y el Ministerio del Interior para ajustar los tiempos de presentación de las listas. Destacó además que el gobierno no logró su objetivo de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que estas continuarán vigentes.

A nivel práctico, destacó que la boleta única podría poner fin a prácticas políticas deshonestas, como el robo de boletas o el llamado “voto cadena”. En este sentido, afirmó: “Se va a terminar el robo de boleta, toda esa chicana política y toda esa liturgia del voto cadena. Todo eso se va a acabar porque vos vas a la mesa y la autoridad de mesa te entrega la boleta”.

Blanco también se mostró optimista sobre la posibilidad de que el sistema sea replicado en otras provincias, señalando que ya se utiliza en varias de ellas, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta (donde es electrónico). En su visión, el uso de la boleta única permitiría un ahorro importante de recursos por parte del Estado, al eliminar el pago por la impresión de boletas partidarias. “El Estado Nacional se ahorra muchos recursos con el pago de las boletas partidarias, se le paga a los partidos políticos la impresión de creo que dos padrones y medio de electores”, señaló.

Finalmente, el legislador expresó su esperanza de que el sistema de boleta única sea aprobado en la Cámara de Diputados y entre en vigor para las elecciones de 2025. Además, planteó que un siguiente paso podría ser la implementación de una boleta única electrónica. “Ojalá pudiéramos dar un paso más y que en lugar de la boleta única de papel sea la boleta única electrónica”, concluyó Pablo Blanco, confiando en que este sistema mejoraría aún más la transparencia y eficiencia del proceso electoral.