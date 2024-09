Avanza el plan de regularización de tierras en Tolhuin

El proceso de regularización de tierras en la ciudad de Tolhuin continúa avanzando, esta vez con la entrega de 26 decretos de adjudicación en venta, lo que permitirá a los propietarios de estas parcelas acceder a la escritura de sus terrenos.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, arquitecto Hugo Gómez, destacó en ((La 97)) Radio Fueguina los esfuerzos realizados para formalizar la tenencia de estas tierras, en un barrio donde se han registrado estas 26 parcelas.

“Es la entrega de 26 parcelas, un trabajo que se hizo al registrar una mensura de un barrio que estaba hacía bastante tiempo, entregamos un sector del barrio, aproximadamente 26 parcelas”, explicó Gómez, destacando la importancia de este paso para que los titulares puedan contar con la seguridad jurídica sobre sus terrenos.

El proceso comienza con la mensura de los terrenos, que permite avanzar con la adjudicación en venta. Anteriormente, estas tierras estaban bajo un régimen de reserva que, en términos legales, no otorgaba ningún tipo de tenencia formal a los ocupantes. La adjudicación en venta es una herramienta legal que establece las responsabilidades que los adjudicatarios deben cumplir, como el cercado de obra, la presentación de planos y el mantenimiento de los impuestos al día. Cumplidos estos requisitos, los propietarios pueden solicitar la escritura de su propiedad. “Una vez que cumplimenta esas tres cositas, pasa al proceso de escritura, directamente se pide la escritura”, explicó.

En cuanto al valor del suelo fiscal, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano señaló que este está vinculado a una tarifaria aprobada por el Concejo Deliberante. Sin embargo, debido a las condiciones económicas actuales, la gestión municipal ha decidido no aumentar los precios del suelo, una medida que busca no sobrecargar a los vecinos. “Consideramos que las condiciones económicas no dan como para hacer un aumento de los suelos, sobre todo de la tenencia de la tierra”, agregó. Además, mencionó que muchos vecinos han tenido sus terrenos por décadas y que elevar los precios en este momento representaría una carga adicional innecesaria.

En este contexto, se busca incentivar a los vecinos a formalizar la titularidad de sus tierras para evitar complicaciones legales futuras, como las que pueden surgir en casos de separación, divorcio o fallecimiento, cuando la falta de escritura complica el proceso de sucesión. “Cuando la tierra no está escriturada, ese proceso se hace muy engorroso para la familia”, afirmó el funcionario.

Una de las medidas que facilitó el acceso a la escritura es el acuerdo alcanzado con el Colegio de Escribanos, que permite a los vecinos pagar el 50% del valor de la escritura en seis cuotas. Esto representa una oportunidad significativa para los adjudicatarios, muchos de los cuales han estado en situación de reserva durante más de 30 años.

El proceso de regularización de tierras ha implicado no solo la adjudicación de parcelas, sino también un esfuerzo por desburocratizar el acceso a la tierra. Según Gómez, uno de los primeros pasos de la actual gestión municipal fue fortalecer los equipos técnicos necesarios para llevar adelante este tipo de trabajos, lo que ha permitido que, tras cuatro años de gestión, se hayan regularizado aproximadamente 1.200 parcelas. “Durante los primeros dos años de la gestión del intendente, se fortalecieron esos planteles como para poder hoy, cuatro años después, decir que estamos con 1.200 parcelas prácticamente regularizadas”, afirmó.

Además, el proceso de entrega de tierras ha estado acompañado por la ejecución de obras de infraestructura. En algunos casos, como en el barrio donde se entregaron las 26 parcelas, fue necesario realizar obras pluviales para evitar problemas de inundación en la zona. Este enfoque busca garantizar que las tierras adjudicadas sean aptas para su ocupación y no se entreguen simplemente por cumplir con un trámite. “Acompañar la cuestión de titularidad con la obra pública, para también entender este concepto de no entregar la tierra por entregar”, destacó.

El secretario también hizo referencia a la dificultad que implica la falta de un archivo adecuado de tierras en la ciudad, lo que ha generado situaciones de ventas irregulares y traspasos precarios de terrenos. Esto ha sido un problema común en Tolhuin, donde muchas personas adquirían terrenos con la intención de construir una casa de fin de semana, pero posteriormente los vendían sin formalizar la operación, lo que ha complicado la regularización de la propiedad. “Reconstruir todos esos caminos es muy difícil”, indicó Hugo Gómez, señalando que la solución a largo plazo es la presentación de mensuras y el acceso a la titularidad mediante la escrituración de los terrenos.

El avance del plan de regularización de tierras en Tolhuin es un paso importante hacia la formalización de la tenencia de la tierra en la ciudad, una iniciativa conjunta del municipio, los vecinos y las instituciones, para resolver un problema que ha afectado a la comunidad durante décadas.