ATE rechazó la propuesta salarial del gobierno de la provincia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, considerándola insuficiente para hacer frente a la creciente inflación que afecta a los empleados públicos. Carlos Margalot, secretario de Finanzas de ATE en Río Grande y representante gremial en las negociaciones paritarias, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina su descontento con la oferta y explicó las razones detrás de la negativa del sindicato.

Según detalló Margalot, el ofrecimiento del gobierno fue un aumento del 4% para septiembre y otro 4% para octubre, lo que fue visto como insuficiente por el gremio. «Tuvimos las primeras charlas paritarias, fue el día lunes en Tolhuin. Hicieron un ofrecimiento, eso es lo importante, que fue un 4% para el mes de septiembre y otro 4% para octubre», afirmó el representante gremial, pero rápidamente agregó: «Obviamente es insuficiente».

Margalot señaló que el sindicato ya preveía una propuesta modesta, argumentando que esta estrategia es similar a la que se ha visto en el ámbito nacional. «Igualmente nosotros veíamos que podrían llegar a tirar estos números, porque se está viendo a nivel nacional que es la maniobra política que está usando este gobierno a nivel nacional para hablar a los trabajadores», explicó.

Uno de los puntos de mayor preocupación para ATE es el desfasaje entre los aumentos salariales y el costo de vida. Sostuvo que las cifras inflacionarias oficiales no reflejan la realidad que enfrentan los trabajadores. «Son niveles de inflación mentirosos, porque si hoy en día estamos hablando que estamos más o menos oscilando en cuatro puntos cinco puntos, es mentira. Aumenta combustible, la boleta de gas, para aceptar un 4% en un recibo de sueldo de un empleado público estamos hablando de $23.000, o sea, es inaceptable. Por eso nosotros lo rechazamos», puntualizó.

El sindicalista también hizo hincapié en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, explicando que los incrementos otorgados hasta la fecha no han sido suficientes para compensar las pérdidas sufridas desde el año pasado. «Va en contramano de lo que decimos nosotros. Por lo menos el año pasado venía peleando los índices de inflación, pero en diciembre, enero y febrero, con la inflación que hubo desde ahí en adelante, estamos hablando de más o menos quedamos un 60% abajo cuando arrancamos las paritarias en febrero. Eso hasta el día de hoy no lo pudimos recuperar, ese 60% no lo hemos podido alcanzar», subrayó.

Reconoció también que hubo algunos avances, pero los consideró insuficientes. «Sí venimos recuperando el salario desde febrero hasta la fecha porque los aumentos se fueron dando. Más o menos lo que va en gobierno hace un 103% de lo que es el aumento del básico y así y todo todavía tenemos un salario de pobreza», indicó.

En este contexto, ATE exige una propuesta salarial que se ajuste, como mínimo, al costo de la canasta básica. «Lo que nosotros le pedimos en la última mesa es que traigan una propuesta que sea acorde a lo que es mínimamente una canasta básica, porque con estos números estamos hablando de lo que va a ser entre septiembre y octubre $40.000 de bolsillo para un ingresante de gobierno, o sea, no nos alcanza a cubrir ni siquiera para cargar el aumento del tanque de combustible», manifestó el secretario de Finanzas.

Además de los aumentos porcentuales, Margalot destacó la necesidad de una mayor equidad entre los diferentes escalafones. En particular, mencionó que el escalafón húmedo ha sido objeto de discusión en las mesas técnicas, con el objetivo de aumentar el salario básico mediante la incorporación de diversos ítems al mismo. «El escalafón húmedo se trató en la mesa técnica, donde se vieron varios puntos de adicionales en su recibo de sueldo que se viene subiendo al básico», explicó.

También señaló que, aunque el diálogo con el gobierno ha sido permanente, esperan una propuesta mejorada en la próxima reunión, prevista para el jueves en la ciudad de Tolhuin. «Lo vemos complicado. Igualmente fue la primera. Nosotros estamos esperanzados que van a venir con una propuesta que va a ser el día jueves que viene en la ciudad de Tolhuin a las 11 de la mañana, van a venir con la propuesta que sea por lo menos superadora a lo que trajeron en esta mesa», expresó.

Por último, el gremialista Carlos Margalot recordó que, en febrero y julio, se incorporaron algunas sumas remunerativas al recibo de sueldo, pero insistió en la necesidad de que el próximo aumento impacte directamente en el salario básico. «En febrero y en julio incorporamos unas sumas remunerativas, que no son en negro, son remunerativas que va dentro del recibo el sueldo para implementar el aumento del ingresante, aumentás el básico, repercute en el más antiguo», concluyó.

La posición de ATE frente a la oferta gubernamental refleja una creciente tensión en torno a la capacidad del gobierno provincial para responder a las demandas salariales en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.