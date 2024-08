Ybars cree que es el momento de debatir la regulación de Uber

El reciente fallo del Juzgado Correccional de Ushuaia, que declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas que prohíben las plataformas digitales como Uber y Cabify, reavivó el debate en Río Grande sobre la necesidad de regular estas aplicaciones. Esta decisión judicial, similar a un fallo previo en nuestra ciudad, es un catalizador para que actores políticos y sociales impulsen nuevamente la discusión en el Concejo Deliberante local.

Maximiliano Ybars, concejal de Río Grande por la Unión Cívica Radical, por ((La 97)) Radio Fueguina expresó su opinión sobre la relevancia de abordar este tema de manera inmediata. Según Ybars, la regulación de las plataformas digitales no es solo una cuestión legal, sino una necesidad para garantizar un servicio de transporte seguro y competitivo. “Hemos hecho una propuesta, si bien desde lo informal, después de reuniones con taxistas, remiseros, trabajadores de Uber y demás, en algunas posturas en lo que tiene que ver cómo entendemos que se puede llegar a resolver esta situación”, afirmó.

Ybars subrayó la importancia de separar dos aspectos fundamentales: por un lado, la forma en que se transportan los vecinos, y por otro, la intermediación entre el cliente y el prestador del servicio. En su opinión, “eso no puede quedar al libre albedrío, porque es responsabilidad nuestra decir en qué condiciones se brindan los servicios de transporte; en segundo lugar, en lo que tiene que ver con la forma que hacen la intermediación entre el cliente y el prestador del servicio. Y en esto también hay que separar lo que es transporte público y lo que es transporte privado”.

Maximiliano Ybars, concejal de Río Grande por la Unión Cívica Radical.

En este sentido, consideró que, si bien es fundamental mantener un servicio de transporte público como el de los taxis, donde las tarifas y condiciones están reguladas por el Estado, también es crucial garantizar que dicho servicio sea competitivo frente a las nuevas formas de transporte privado que emergen a través de plataformas digitales. “Nosotros creemos que en primer lugar si queremos nosotros mantener un servicio de transporte público de pasajeros como es el servicio de taxi, donde la tarifa depende de la regulación del Estado, donde nosotros le exigimos determinada cantidad de horas y demás, tiene que haber una contraprestación por parte del Estado en lo que tiene que ver a la garantía de competitividad con otros servicios”, sostuvo el concejal.

Además, manifestó su preocupación por la falta de regulación adecuada en el transporte privado que se ofrece a través de estas plataformas. Aunque reconoció el fallo judicial, aclaró que “no dice que está bien que transporten a vecinos sin estar habilitados, sin tener las condiciones mínimas de seguridad, de higiene. No estoy planteando que lo hagan en malas condiciones, sino no le garantizamos al vecino eso”. Este punto es clave para el edil, quien insiste en que la seguridad y las condiciones del transporte deben ser prioridades en cualquier normativa que se discuta.

Ybars también puso el foco en la necesidad de asegurar un servicio de transporte confiable, especialmente en situaciones de emergencia, donde el transporte público debe estar disponible a cualquier hora. “Si hay un niño con fiebre en el otro lado, en la Margen, por ejemplo, nosotros tenemos que garantizar que a las 4 de la mañana haya un taxi que puedan pedir y que puedan llevarlo al médico”, ejemplificó, destacando la importancia de un servicio de transporte público eficiente y accesible.

Por otro lado, se mostró abierto a la inclusión de quienes deseen ofrecer un servicio privado de transporte, siempre y cuando cumplan con las normativas necesarias. “La libertad del ejercicio de los servicios o del comercio. Nosotros tenemos que en primer lugar abrir la inclusión de quienes quieren hacer un servicio privado de transporte que lo hagan, sí cumpliendo con las garantías que le exigimos. Tiene que ver con la seguridad, que estén inscriptos. Lo hemos planteado y todavía no hemos podido avanzar en la discusión”, explicó.

A pesar de que el concejal no vio problemas en la intermediación entre el usuario y el prestador a través de aplicaciones como Uber, sí enfatizó en la necesidad de regular las condiciones en que se ofrecen estos servicios. “No entiendo que haya ningún problema en la forma que dictan intermediar con el usuario, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer por whatsapp o lo pueden hacer a través de una aplicación Uber, no veo que haya un problema. Sí entiendo que hay un problema en el servicio de taxis, donde nosotros fijamos la tarifa, donde decimos cuál es el precio del servicio”, detalló.

Finalmente, el concejal Maximiliano Ybars hizo un llamado a sus colegas y a los funcionarios del Ejecutivo para que se avance en la regulación de estas plataformas, evitando así la omisión de un problema que, según él, no puede ser ignorado. “En lo personal le he transmitido esto al resto de mis pares, cuál es la idea que tengo, lejos está de tener la razón, es una propuesta o una alternativa, lo he hablado también con funcionarios del Ejecutivo que entiendo que tenemos que avanzar, que la solución no es mirar para otro lado, porque venimos con esta conducta de, ante un problema, miramos para otro lado” concluyó.