Von der Thusen está seguro que no habrá elecciones el 10 de noviembre

En un giro significativo para el escenario político de Tierra del Fuego, el legislador Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos, expresó su opinión sobre el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que suspendió las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 10 de noviembre. Esta decisión se originó a partir de una petición del legislador Jorge Lechman, quien solicitó una declaración de certeza respecto a la convocatoria de dichas elecciones.

Von der Thusen, por ((La 97)) Radio Fueguina, destacó la celeridad del tribunal en resolver la medida cautelar, subrayando que “la velocidad de la resolución tiene una razón de ser. Hay que diferenciar la medida cautelar de la resolución de fondo del pedido que se está planteando con respecto a la inconstitucionalidad de la ley 1529”. Explicó que la suspensión de las elecciones se resolvió en 24 horas debido a los plazos perentorios del cronograma electoral, que se contabilizan en días corridos, una práctica común en el Código Electoral de la provincia.

El legislador fue enfático al afirmar que “el 10 de noviembre no va a haber elecciones. Porque por más que se suspenda solo 30 días, que sería hasta el 6 de septiembre, días más días menos, el cronograma electoral no lo podes acotar, necesitas 90 días, no lo podes acotar a 20 o 25, así que sí o sí, en el caso de que haya una elección, se tiene que posponer luego del 10 de noviembre”.

Legislador Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos.

Von der Thusen expresó confianza en que la cuestión de fondo se resolverá conforme a sus planteamientos, señalando que “es muy claro el artículo 192 de la Constitución Provincial, que dice cuáles son los requisitos que tiene que tener la ley de necesidad de reforma constitucional para luego convocar. No hay mucho para interpretar”.

Además, defendió la actuación del tribunal frente a quienes pudieran percibirlo como un juicio previo: “No es juicio previo porque en realidad están opinando sobre una acción que ya tienen en su poder, que ellos ya han tomado y que tienen que resolver”.

El parlamentario también reflexionó sobre el papel de la Justicia en este contexto, afirmando que “dictan la medida cautelar porque a nuestro entender se daban todas las condiciones para que eso se dicte, o sea, había algún peligro, algún rasgo de que esta ley sea inconstitucional”.

Frente a la crítica subyacente de una judicialización de la política que implicaría el fallo del STJ, Von der Thusen recordó que, inicialmente, se intentó resolver el conflicto en el ámbito político: “Fuimos los primeros que dijimos que no había que judicializar la política, pero ocho meses intentamos que la política lo resuelva y no lo logramos, presentamos un proyecto de ley, insistimos en reuniones de comisión de la Legislatura, intentamos hablar con el gobernador, con su gabinete, tratar de explicarle que no era un momento oportuno para llevar adelante la reforma. Ellos igual insistieron”.

Resaltó que la petición del legislador Lechman se hizo a título personal como ciudadano de Ushuaia, y no como una acción política, diferenciando en ese caso entre la justicia y la política: “El Superior Tribunal no va a decir en su fallo final ‘en realidad nosotros anulamos las elecciones por la situación política y económica’. No lo va a poder hacer, eso lo hacemos nosotros los políticos”.

Finalmente, el abogado Raúl Von der Thusen cuestionó la legalidad de la ley 1529 y la convocatoria a elecciones por decreto, reiterando que “la ley 1529 de declaración de necesidad de reforma constitucional, ¿cumple con los requisitos fácticos y jurídico del artículo 192 de la Constitución? yo puedo asegurar que no, no cumple con esos requisitos. No solo esa ley, sino que tampoco cumple con los requisitos ni siquiera la convocatoria por decreto”.

La suspensión de las elecciones representa un momento crucial para la política de Tierra del Fuego, con implicancias significativas para la agenda electoral y el futuro de la reforma constitucional en la provincia.