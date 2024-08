Tolhuin: Impulsan campaña por un niño de 15 años que padece leucemia

El joven de Tolhuin Nahuel Irala, de 15 años, se encuentra internado en Buenos Aires con tratamientos contra la leucemia que padece. La familia y la comunidad de la localidad mediterránea impulsan una campaña solidaria para mitigar los gastos de la internación ya que no posee obra social que cubra esta penosa enfermedad. Los que deseen colaborar pueden hacerlo al alias de Mercado Pago: Luisirala126

Tolhuin.- Nahuel Irala de 15 años, hospitalizado por leucemia en el Hospital Pedro de Elizalde (Casa Cuna), requiere ayuda económica para su tratamiento. Su familia afronta gastos de alimentación y transporte diario desde Florencio Varela a Capital Federal y desde CABA a Tolhuin, en el caso del jefe de familia, quien es carpintero. Los vecinos organizan una colecta para apoyarlos.

Por Radio Provincia, su padre Luís Irala, contó la situación que están atravesando como familia por la enfermedad de Nahuel quien padece leucemia linfoblástica aguda precoz B, medular ósea. El adolescente está en ese hospital desde fines del 2023 junto a sus padres, su mamá que se queda en forma permanente y su papá Luis Irala que viaja permanentemente de Buenos Aires a Tolhuin para poder trabajar, juntar dinero y volver a Buenos Aires.

Luís Irala trabaja en forma independiente realizando trabajos de carpintería desde los 18 años. No tiene obra social y depende únicamente de los ingresos que genera trabajando en el Corazón de la Isla.

Además, los medicamentos, que son muy costosos, afortunadamente los cubre el área de acción social del Gobierno provincial, aunque los padres deben hacer frente a la alimentación especial de Nahuel y los viajes para dos personas todos los días desde Florencio Varela a Capital Federal para acompañar el tratamiento del niño y el coste de los pasajes aéreos de Luís desde y hacia Tierra del Fuego.

Esta situación despertó el espíritu solidario de los tolhuinenses que se organizaron para acompañar a Nahuel y a su familia solicitando un aporte solidario para enfrentar estos gastos.

“Yo vine el 16, justo el Día del Padre en junio, pero mi señora está desde el 22 de diciembre en el hospital cuidando a Nahuel, tras el diagnóstico de leucemia de nuestro hijo.

Relató que el tratamiento con quimioterapia “le baja todo lo que es la defensa, le ponen plaquetas, le ponen sangre. Y bueno, ahora tenía un dolor en la pelvis entonces quedó internado hasta con medicamentos y todo eso. Le agarra como tipo una herida y con los medicamentos, hace que se le disuelva la herida, para que no salga para afuera. Y si sale para afuera, le tienen que operar, por ejemplo”.

Agregó que “no tengo obra social, por suerte Acción Social nos cubrió los medicamentos que son carísimos”.

“Los tolhuinenses son muy solidarios”

El atribulado padre valoró la solidaridad del pueblo de Tolhuin. “Los vecinos me ayudaron mucho; por suerte, la gente Tolhuin es muy solidaria y nos dan una mano”.

Contó que están viviendo en una casa “donde hay mucha gente de Tierra del Fuego, de Río Grande y de Ushuaia. Mi señora se queda ahí y viaja al hospital a cuidar a Nahuel. Es un gasto también que lo cubren y también, por ejemplo, hay cosas que Nahuel no puede comer y tenemos que comprarle ya que tiene una dieta rica y en nutrientes, por ejemplo, un yogur y come capaz que menos de la mitad, y no lo puede guardar y volver a comer, esto es por no meterle a la heladera, porque eso le puede causar complicaciones, ya que va a tener algún virus o algo así”.

“Aquellos que quieran colaborar con nosotros, cualquier persona, por poco que sea, siempre ayuda, no sabemos cuánto tiempo más tenemos que quedarnos en Buenos Aires; sí nos dijeron que el tratamiento dura dos años, pero todo depende de cómo va surgiendo el diagnóstico”.

Finalmente el papá de Nahuel celebró que “está evolucionando bien mi hijo y todos esperamos que salga de esta situación”.

