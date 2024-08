Tita señaló a sectores económicos, políticos y judiciales detrás de la suspensión

Agustín Tita, ministro jefe de Gabinete de la provincia, expresó la postura del oficialismo respecto a la reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia que detuvo el proceso de reforma constitucional. Según Tita, detrás de esta decisión se encuentran sectores económicos, políticos y judiciales que no desean participar en el debate propuesto por el gobierno.

«Ayer el gobernador lo expresó claramente. Compartimos la mirada de Gustavo en un amplio espectro de la política. Estamos un poco sorprendidos por la manera, por la celeridad de poner una palabra en una elección en la que una Legislatura con la mayoría agravada sancionó una ley donde llama y convoca a una reforma de la Constitución», declaró Tita en ((La 97)) Radio Fueguina, subrayando la sorpresa del oficialismo ante la rapidez con la que se resolvió la cuestión.

El ministro destacó la importancia de discutir una Constitución mirando hacia el futuro, a pesar de que la actual es considerada de vanguardia. «Es un hecho sumamente importante poder discutir mirando hacia el futuro una Constitución que, a pesar de ser de vanguardia, es una Constitución anterior a la del ’94, donde la sociedad en general, la humanidad, pasó por muchas cosas en estos treinta y pico de años y amerita nuevas discusiones como lo están teniendo otras provincias en el país. Nos invitaba a todos a tener una discusión enriquecedora», señaló.

En relación a la actuación del Superior Tribunal, Tita expresó su asombro por la celeridad del proceso. «La justicia sin celeridad, no es justicia. Cuando actúa con celeridad alguien podría decir ‘nos pongamos de acuerdo’. Es un tema muy importante y por eso los jueces del Superior entendieron que rápidamente debían dar una respuesta, y así lo hicieron. Llama la atención ¿Cómo no vamos a decir que llama la atención que haya celeridad?»

Además, mencionó la intervención del Fiscal de Estado, quien está trabajando para responder a las demandas del tribunal. «El gesto político sorprende mucho. Obviamente toma intervención el Fiscal de Estado, que está trabajando en estos momentos para dar las respuestas que hay que dar. El Superior está integrado por cinco jueces y dio una opinión. Nosotros vamos a cumplimentar el pedido que nos está haciendo el Superior para, según su mirada, poner luz sobre alguna duda que pueden tener de algún sector».

El ministro hizo referencia explícita, sin nombres propios, a la resistencia de ciertos sectores a participar en el debate sobre la reforma: «Son muchos los sectores de la política y la economía que no tienen la intención de dar una discusión abierta y sana hacia el futuro. Hay un sector de la justicia que claramente no le interesa y lo han expresado públicamente, que algunas leyes son casi como santas y no hay que tocarlas».

En cuanto a la necesidad de debatir la Constitución, Tita circunscribió el ámbito de esa eventual discusión: «No hay forma de cambiar algunas cosas si no nos sentamos y podemos discutir, acordar disentir, discutiendo nuestra ley madre, la Constitución. No hay manera. No hablamos del señor Fiscal de Estado, hablamos del cargo, no hablamos de los tribunos de Tribunal de Cuentas, hablamos del Tribunal, de los cargos vitalicios. Nos están acostumbrados a discusiones personales con nombre y apellidos y tenemos que superar eso y acostumbrarnos a discusiones con más generosidad no pensando en cargos personales sino en un modelo de provincia, que lo más importante tiene que ser cómo le transformamos la vida a la gente».

La suspensión del proceso de reforma constitucional despertó un profundo debate en la provincia, poniendo en evidencia las tensiones entre el gobierno y distintos sectores que prefieren mantener el statu quo. La respuesta del oficialismo insiste en la apertura de un diálogo que permita la modernización de la Constitución, acorde a las transformaciones sociales y políticas de las últimas décadas.