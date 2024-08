Textil Río Grande: Tensa espera de los trabajadores

Desde el viernes pasado, la empresa Textil Río Grande mantiene sus puertas cerradas, dejando a 56 trabajadores en una situación de total incertidumbre respecto a su futuro laboral. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Diego Abregó, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina su preocupación por la falta de pagos y la difícil situación que enfrentan los empleados.

La empresa suspendió sus actividades y sólo abona, merced a un acuerdo, el 75% del salario desde diciembre, lo que ha generado un ambiente de tensión y preocupación entre los trabajadores. «Tuvimos una audiencia la semana pasada. La semana antes presentamos un comunicado al Ministerio de Trabajo donde le avisamos que no estaba haciendo los pagos. Los compañeros nos dijeron que estos pagos no estaban siendo realizados», explicó Abregó. En esa audiencia, la empresa manifestó que ya no podía seguir realizando los pagos.

El viernes, los trabajadores se presentaron en sus puestos de trabajo a la hora correspondiente, pero encontraron las puertas cerradas. Esta situación los llevó a presentar telegramas informando sobre el cierre.

Abregó detalló además que «en mayo se sacó una suma no remunerativa de $150 mil por dos y un porcentaje de 12% entre mayo y junio. Bueno, estos pagos tampoco han sido realizados y el aguinaldo, que tendría que haber sido pagado el 30 de junio, ellos lo fraccionan en tres veces, el cual el último pago no se realizó».

La empresa argumenta que, al no estar homologado el acuerdo de paritaria, no pueden realizar los pagos correspondientes. Abregó calificó la situación como complicada y vulnerable, destacando que «en la audiencia, en un momento, cuando la empresa aduce de que ya hace todo el stock del año pasado ya lo vendieron y no tienen para realizar los pagos, los delegados de la fábrica, pensando en los compañeros, dicen si hay alguna posibilidad de que podamos llegar a acordar una suspensión a un porcentaje más bajo como para que siga entrando, porque realmente es preocupante la situación».

A pesar de los intentos por alcanzar acuerdos verbales, la realidad es que ninguna de las partes los ha respetado debido a la crisis económica en la que se encuentran. La empresa ha propuesto el retiro voluntario con indemnización completa, pero los trabajadores desconfían de esta opción debido a la falta de cumplimiento de acuerdos previos. «Había un acuerdo, pero ellos dicen que ya no pueden pagar. Ahora, al decir que no pueden pagar y al dejar abierto el retiro voluntario, ellos dicen cualquiera que se presente y haga un retiro voluntario se le paga indemnización completa con el 245 a 12 cuotas o a 18 cuotas», afirmó Abregó.

La situación actual deja a los 56 trabajadores de Textil Río Grande en una posición precaria. La empresa permanece cerrada y se espera una respuesta en las próximas horas. «Hoy (lunes) continúa cerrada. El viernes cuando fuimos al Ministerio de Trabajo se le dio un telegrama al compañero para que lo lleve y en 48 horas hábiles debería de responder la empresa. Hasta mañana (martes) tendrían tiempo. En el transcurso de la mañana estamos justamente esperando esta respuesta», comentó el sindicalista.

El futuro de estos trabajadores pende de un hilo, y las próximas horas serán cruciales para determinar los pasos a seguir. Si la respuesta de la empresa es negativa, es probable que el conflicto se judicialice. Diego Abregó finalmente subrayó: «No sabemos qué es lo que realmente quiere la empresa, porque está adherida al decreto al sub régimen y de hecho tuvo todas las presentaciones, así que no se sabe qué es lo que quiere hacer».

Ante la falta de propuestas concretas de la empresa y la imposibilidad de vivir con un 75% del sueldo, no descartan realizar algún tipo de protesta. La situación de los trabajadores de Textil Río Grande sigue siendo incierta y tensa, mientras esperan una respuesta que defina su futuro laboral y económico.