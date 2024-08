Una crónica que el resultado era más que visible: Textil Río Grande cerró sus puertas definitivamente. Esta situación ya era un presentimiento que tenían los trabajadores de la empresa, cuando a principio de mes se hicieron presentes en la planta y la misma tenía sus puertas cerradas.

Pese al comunicado que se dio a conocer en los últimos días, las esperanzas continuaban palpitando entre los operarios; sin embargo, éstas se vieron apagadas en la audiencia de este lunes, ya que vía Zoom, la empresa comunicó que no abrirá sus puertas nuevamente.

Ahora comienza una nueva lucha para los trabajadores de Textil Río Grande, ya que los empresarios, junto con sus abogados sostuvieron que los salarios no se podrán pagar. Frente a esta situación, tanto los operarios, como el gremio A.O.T. y el abogado que representa a los ex empleados de la empresa exigieron la indemnización del 100%, sosteniendo que «en caso de que cierre, y no puedan venderla, no tiene porqué recaer esto en los trabajadores». Pese a esto, los dueños de Textil Río Grande sostienen que no están adeudando nada.

«Siguen hablando de que la única posibilidad del operario es el retiro voluntario», manifestó el Secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil (A.O.T), Diego Abrego, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, quien al tiempo valoró que la indemnización de esta acción no es del 100%, sino del 60%. Asimismo, resaltó que la empresa adeuda los salarios de la segunda quincena de julio, la primera de agosto y la primera mitad del S.A.C.

Este nuevo capítulo genera una gran ola de incertidumbre por parte del gremio, ya que «de los 36 compañeros» que quedaban, este lunes sólo «fueron 20», sostuvo Abrego. Esto repercute en el pensamiento de que no sabrán qué «harán los compañeros, porque fueron arrastrados al retiro voluntario por las necesidades que atraviesan cada uno», lamentó en el programa radial «Tarde a Tarde».

El Secretario Adjunto de A.O.T. comunicó a radiofueguina.com que en la audiencia de este lunes pasó a cuarto intermedio para el miércoles 28 de agosto a las 10:00 de la mañana «para continuar con el reclamo ante la empresa», frente a la incertidumbre de si la misma se presentará o no.

