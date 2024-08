Para Tavarone, es la oportunidad de legislar los servicios por aplicación

En medio del debate sobre la regulación de los servicios de transporte por aplicaciones en Ushuaia, el concejal Valter Tavarone, del partido Somos Fueguinos, se pronunció en favor de la oportunidad que brinda el reciente fallo judicial para legislar sobre el tema.

La jueza en lo correccional declaró inconstitucionales dos ordenanzas que prohíben el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones en la capital fueguina, lo que para Tavarone abre la posibilidad de discutir y eventualmente aprobar una normativa que regule estos servicios, permitiendo la libre competencia y buscando mejorar la calidad del transporte para los vecinos de la ciudad.

El concejal, por ((La 97)) Radio Fueguina, explicó que las ordenanzas 5283 y 5745, las declaradas inconstitucionales, prohíben el uso de plataformas digitales para el transporte de pasajeros, otorgando una ventaja a los taxis y remises que podían operar con sus propias aplicaciones. “Lo que declara inconstitucional la señora Jueza es la ordenanza 5283 y 5745; la 5283 directamente es la que prohíbe la plataforma y la 5745 agrega un artículo mediante el cual autoriza a los servicios de taxis y remises a trabajar con plataforma propia, con lo cual ya tenemos una desigualdad de trato ante la ley”, manifestó, destacando la disparidad que estas normas generaban en el sector.

Tavarone subrayó que el fallo de la jueza, al declarar inconstitucionales estas ordenanzas, pone en evidencia la necesidad de adecuarse a los avances tecnológicos y respetar los derechos constitucionales de trabajar y ejercer industrias lícitas. “Lo que hace la señora Jueza es declarar inconstitucional esta ordenanza porque han prohibido directamente el uso de plataformas y la verdad que es muy jugoso y muy interesante. Porque habla de los avances tecnológicos de la Ley que rige en el país y que es federal y que se aplica en Tierra del Fuego y habla de los derechos constitucionales a trabajar, ejercer industria lícita y comercial”, agregó.

El edil también reconoció la competencia del Concejo Deliberante para legislar en materia de transporte dentro del radio urbano, pero advirtió que esta potestad no puede extenderse al punto de prohibir actividades lícitas. “No podemos negar lo que determina nuestra Constitución local, que es el ejercicio del poder de policía y la potestad de legislar en materia de transporte dentro del radio urbano de la ciudad de Ushuaia. Pero el ejercicio de esa potestad no puede llegar al extremo de prohibir actividades que ya son lícitas y declaradas por leyes federales y garantías de rango constitucional nacional y provincial”, afirmó.

En su análisis, recordó que el ex concejal Ricardo Garramuño ya había presentado un proyecto para habilitar las plataformas, el cual fue archivado por la mayoría oficialista en el Concejo. Sin embargo, destacó que ahora, desde su bloque, Somos Fueguinos, rescataron y volvieron a presentar ese proyecto, que convive con otras iniciativas similares, como la de la concejal Belén Monte de Oca, de Juntos por el Cambio y la de la fundación Moisés Lebensohn. “Son similares y que, si nos sentamos todos los concejales autores o que sostenemos estos proyectos unificados, podemos concluir un proyecto único”, explicó.

Para Tavarone, el fallo judicial ofrece una “bocanada de aire fresco” a la posibilidad de regular estas plataformas, a pesar de que el intendente aún puede apelar la decisión. Según el concejal, mantener la prohibición es ir contra la corriente y privar a los vecinos de Ushuaia de una mejor oferta de transporte. “Lo importante de este fallo, que todavía puede ser apelado mediante un recurso, puede ser este impugnado mediante un recurso de casación, es que ha dado la razón y ha dado una bocanada de aire fresco a la intención del señor intendente de mantener absolutamente prohibida la instalación de plataformas”, indicó.

Enfatizó que la prioridad debe ser el beneficio de los vecinos de Ushuaia, quienes son los destinatarios de las normas constitucionales locales, y no un sector específico como los taxistas y remiseros. “El principal afectado es el vecino de Ushuaia. No puede reunirse con dos sectores, el señor secretario de Gobierno, y no convocar a los vecinos de Ushuaia para que nos manifestemos al respecto, porque en realidad el soberano, conforme la Carta Orgánica de Ushuaia, y el destinatario de nuestras normas constitucionales, es el vecino y no un sector determinado de la población como puede ser taxistas y remiseros”, subrayó.

Finalmente, el concejal ushuaiense Valter Tavarone aseguró que, en caso de regularse la entrada de las plataformas, se protegerá a los taxistas y remiseros, quienes deberán competir en igualdad de condiciones. “Cuando desde este bloque decimos que no hay que menoscabar el poder de policía, también tenemos que tener en cuenta que en el caso de que se libere el ingreso de las plataformas, no vamos a descuidar a los taxistas y remiseros, que deberán competir libremente y mejorar y ver en qué se pueden mejorar sus condiciones para que puedan trabajar, pero sin afectar a sus familias. Pero en igualdad de condiciones con el resto”, concluyó, abogando así por un marco regulatorio equitativo para todos los actores involucrados en el transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia.