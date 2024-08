Para Cubino, la esencialidad de la educación es eje principal del debate

La diseñadora industrial Analía Cubino, quien actualmente preside la Agencia de Innovación de la provincia, destacó uno de los temas centrales que el oficialismo busca impulsar en el debate sobre la reforma constitucional: la esencialidad de la educación y su directa implicancia en el factor presupuestario.

En sus declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, Cubino expresó su admiración por el gobernador, al afirmar: “Admiro a Gustavo Melella porque él pone temas en la agenda que son complejos y que hay que discutirlos”.

Aclaró que la esencialidad de la educación no debe limitarse simplemente a la prohibición de paros docentes, sino que debe ser entendida como un derecho esencial consagrado en la Constitución Nacional. Para ella, esto implica una redistribución adecuada de los recursos y la riqueza. “Hoy vemos un arco político preocupado por fustigar todo el tiempo, le ha pasado a otros gobiernos también, que no se resuelve. Que la escuela no tiene recursos, pero claro, cuando hay que destinar los recursos a la educación, se prioriza que vaya a otros que hoy tienen privilegios, que hoy tienen un gasto que no es efectivo para nada, sino que es un gasto muy grande y que no se está destinando a la infraestructura, que no se está destinando, por ejemplo, a garantizar el acceso a la tecnología en todas las escuelas”.

La presidenta de la Agencia de Innovación subrayó la necesidad de un manejo eficiente de los recursos provinciales, señalando que “con la misma caja hay que hacer todo”. Este manejo eficiente incluye la generación de nuevas instancias de recaudación y estrategias que involucren a toda la provincia junto a los municipios y otros actores relevantes. Según Cubino, es esencial que se realice un “gran análisis ciudadano para que esta reforma realmente tenga las implicancias que garanticen que después estén esos recursos y que a quien le toque gobernar, tenga la posibilidad en el momento que sea de garantizar esos dos derechos”.

Cubino también llamó la atención sobre la importancia de no reducir el debate a la mera definición de la palabra esencial en el contexto educativo: “Yo no discutiría solamente la palabra esencial, porque a veces lo reduce la política a eso y claramente es algo que entendemos como un derecho esencial”. Destacó la necesidad de un diálogo amplio y participativo que incluya a todos los partidos políticos y a la sociedad en general para mejorar la democracia y ampliar los derechos de los ciudadanos.

En sus comentarios, la funcionaria también se refirió a los desafíos que enfrentan los recursos provinciales, indicando que es crucial determinar cómo se manejan y a dónde se destinan esos recursos. Hizo hincapié en la importancia de garantizar que los ingresos de regalías y otros recursos genuinos se utilicen de manera eficiente para apoyar tanto la educación como la salud.

Además, resaltó la necesidad de garantizar derechos que actualmente no son plenamente reconocidos, como el derecho a la ciudad, que incluye el acceso a tierra, vivienda y servicios de calidad para todos los ciudadanos de Tierra del Fuego. “Queremos que todos tengan tierra y vivienda, queremos que todos tengan servicios de calidad, pero también hay un derecho más grande” postuló.

Finalmente, Analía Cubino criticó a los sectores políticos privilegiados que buscan evitar el debate sobre estos temas fundamentales: “Aquellos privilegiados de la política hoy son quizás los que más ponen en debate si esta figura se va a presentar, si va a ser el gobernador reelecto o no, todo eso que están queriendo correr, tiene claras intenciones de que no se debata nada, porque lo que queremos desde nuestro partido político es que realmente se discutan las cosas de fondo”.

La esencialidad de la educación como eje principal del debate de la reforma constitucional plantea la necesidad de una redistribución justa de los recursos, un manejo eficiente de los ingresos provinciales y un diálogo inclusivo y participativo para garantizar y ampliar los derechos de los ciudadanos, según definió Analía Cubino.