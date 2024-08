El legislador por el partido FORJA, Federico Sciurano, expresó su postura en relación con el proceso de reforma constitucional que se está llevando a cabo en la provincia de Tierra del Fuego. En sus declaraciones en ((La 97)) Radio Fueguina, Sciurano hizo dos apreciaciones significativas: una de carácter personal, sobre su participación como candidato, y otra política, sobre el número de legisladores que deberían conformar la Legislatura Provincial.

En cuanto a su eventual participación como candidato a convencional, Sciurano afirmó: “No tengo la necesidad de ser candidato para poder transmitir la experiencia que me ha tocado vivir”. Explicó que, a lo largo de su trayectoria, puede aportar su experiencia tanto en el ejecutivo como en roles legislativos, y que su objetivo es contribuir con ese bagaje al proceso de reforma. “Considerando el camino que la vida me ha permitido recorrer sin necesidad de ser candidato, tratar de aportar la experiencia y lo que me ha tocado vivir tanto conduciendo a un ejecutivo como en los lugares legislativos que me ha tocado estar”, subrayó.

Sobre la estructura legislativa, Sciurano fue claro en su postura: “La postura que nosotros tenemos con respecto a la Legislatura es no exceder las 15 bancas, esto también no es un tema menor”. Justificó esta posición señalando que los debates en los municipios de Río Grande y Ushuaia han llevado a la ampliación de los cuerpos de concejales, lo que, a su juicio, debe ser abordado con cautela.

También destacó la importancia de contar con legisladores experimentados, mencionando al legislador Damián Löffler como un ejemplo de cómo la experiencia acumulada puede enriquecer el debate y la toma de decisiones.

Sciurano también se refirió a las dificultades que ha enfrentado la provincia en casi cuatro décadas y la oportunidad que representa la reforma para mejorar los procesos administrativos y dogmáticos. “Es muy importante tratar de reconocer las dificultades que ha tenido la provincia a lo largo de estos casi 40 años y cómo hacemos ante esta nueva oportunidad para poder modificar esos procesos tanto administrativos como dogmáticos que por ahí han dificultado la toma de decisiones”, declaró.

Uno de los aspectos específicos que consideró crucial es el cronograma de presentación del presupuesto provincial. Señaló que la actual Constitución obliga a presentar el presupuesto el último día de agosto, antes de que se conozca el presupuesto nacional, lo que genera no pocos inconvenientes. “Habría que modificar el orden cronológico. El presupuesto debiera presentarse, en el mejor de los casos, el último día de septiembre, por lo menos 15 días después que se presente el presupuesto nacional”, propuso.

Finalmente, el legislador Federico Sciurano resaltó la oportunidad histórica que representa la reforma, comparándola con su experiencia como constituyente municipal en 2001, cuando se redactó la Carta Orgánica de Ushuaia en medio de una crisis de proporciones. “Redactamos la Carta Orgánica de Ushuaia que, a posterior de ese proceso, esa crisis permitió que la Carta tuviera artículos fundamentalmente de incorporación y participación ciudadana muy notorios y que fueron reconocidos por todo el país”, recordó, por último.