Nazarena Bando, la estilista que transformó su pasión en profesión

En el programa «Un Gran Día», la conductora Marita Romero tuvo la oportunidad de entrevistar a Nazarena Bando, una joven estilista que ha superado desafíos personales y profesionales. Manicura, peluquera y maquilladora profesional, Nazarena comparte su inspiradora historia de reinvención y pasión por la belleza.

Nacida en Río Grande, Nazarena Bando se trasladó a la provincia de Santa Cruz para completar su formación académica. Sin embargo, su verdadero viaje comenzó tras finalizar el colegio secundario, cuando decidió mudarse a la bulliciosa ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, dio inicio a sus estudios en peluquería y maquillaje.

“Después de finalizar el colegio secundario me radiqué en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estudiar todo lo que es peluquería y maquillaje, hice mis carreras y cuando dio la pandemia que fue una situación un poco polémica para todos, me volví al sur y de ahí ya me quedé a trabajar”, mencionó la joven.

La pandemia, un momento de incertidumbre y desafío global, la llevó de regreso a su ciudad natal, donde finalmente decidió establecerse y hacer de su pasión una carrera.

“A mí siempre me gustó arreglarme me gustó peinarme, me gustó vestirme relativamente bien, estar prolija, siempre me gustó, pero a raíz de una historia un poco personal que fue que yo sufrí bullying, que en ese momento por ahí no sabíamos cómo se llamaba, pero no la pasé muy bien -expuso Nazarena. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver el rostro de la gente cuando se ve, que te dicen que les encanta y me gusta que vos te sientas vos, yo no quiero que seas otra persona, yo quiero que seas tú mejor versión, siendo vos, con más, con menos con color, con poco color, más clásico, menos clásico, pero que seas vos misma”.

La joven estilista comenzó su carrera en un contexto complicado, lleno de miedo e incertidumbre debido a la pandemia, pero con el apoyo incondicional de su familia. “La verdad que fue con mucho miedo por la situación de la pandemia y todo cerrado, cuando empiezan a abrir todo siempre bajo el impulso de mis padres, que siempre me bancaron en todo, arranqué con mi mamá, con mis tías, con mis hermanas, con gente conocida, con la que compartíamos el círculo, porque en ese momento había que repetir mucho el círculo con el que te relacionabas y demás por cuestión de salud y ahí empecé y me gustó, y mis padres me prestaron para la primera inversión inicial bajo la condición de que yo tenía que devolver lo que ellos me habían prestado, yeso yo se los agradezco porque así uno aprende a administrarse”.

«Mis padres siempre me respaldaron», relató Nazarena, y agregó que “hoy la gente me ve con el torno y con todas las cosas mucho más profesional, pero yo arranqué a domicilio con dos cajones de verdura pintados y barnizados, haciendo uno para peluquería y uno para uñas, todo lo que es manicuría, y yo en ese entonces tenía 18 o 19 años”.

Hoy en día, Nazarena ha logrado establecerse con un servicio profesional e incluso ofrece un sistema de abonos mensuales, permitiendo que sus clientas cuiden de sus manos y cabello de manera accesible.

Consciente de la importancia de la salud, Nazarena enfatiza que sus tratamientos están recomendados para mayores de 18 años, aunque está abierta a negociar con chicos de 16 bajo la supervisión de sus padres, siempre priorizando su bienestar.

La historia de Nazarena Bando es un testimonio de resiliencia y dedicación. Desde su regreso a Río Grande después de la pandemia, ha sabido convertir sus vivencias en una hermosa forma de arte que no solo transforma la apariencia externa, sino también la autoestima de quienes pasan por sus manos.