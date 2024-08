Lo que hay que saber para circular este fin de semana

Este fin de semana, la 49ª edición del Gran Premio de la Hermandad en Río Grande será el centro de atención en la zona norte de la isla, y con ello, vienen una serie de recomendaciones para quienes planean circular por las zonas afectadas por la competencia.

Pedro Franco, director de Protección Civil de la provincia, detalló en ((La 97)) Radio Fueguina los cortes de ruta y otras consideraciones esenciales para garantizar la seguridad tanto de los corredores como del público.

Franco destacó que alrededor de 70 personas estarán involucradas directamente en las labores de seguridad durante el evento. «No solamente Protección Civil, sino Seguridad Vial, Defensa Civil de Río Grande, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Policía, todos los equipos de salud con las ambulancias, el ejército argentino también que se suma por primera vez a esta competencia, gente de Manejo del Fuego, obviamente gente también de la organización, así que todo preparado para que mañana se reciba a los pilotos, a los vehículos, a los binomios que estén ingresando al sector argentino», explicó.

Uno de los puntos más relevantes es el cierre del trazado de la carrera a partir de las 9 de la mañana del sábado, momento en que el tránsito quedará completamente restringido en la zona. El circuito ha sufrido modificaciones respecto a años anteriores; ya no saldrá por la parte de la Arcillosa, sino que utilizará un trazado interno que pasa por las estancias María Behety, Flamencos y San Julio y finaliza en la zona de Chorrillos, desde donde se accede a la frontera. Este cambio busca evitar inconvenientes para los residentes en el barrio cercano a la Arcillosa, quienes de otro modo verían afectada su movilidad durante todo el fin de semana.

Pedro Franco, secretario provincial de Protección Civil.

Franco aclaró que, si bien es posible acceder al sector del circuito antes de las 9 de la mañana, quienes lo hagan encontrarán restricciones. «Si yo llego a las 8:55 a querer ingresar al sector del circuito, voy a ingresar porque obviamente no va a estar cerrado, pero el tránsito va a ser lo que me dé el tiempo de esos cinco minutos», señaló, advirtiendo que quienes intenten avanzar, por ejemplo, hasta María Behety, no podrán hacerlo y deberán detenerse donde las autoridades lo indiquen.

El estado del terreno también representa un desafío, especialmente en el tramo entre estancia Flamencos y estancia San Julio, donde los corredores deberán enfrentar alrededor de 15 kilómetros de barro. En este sentido, se ha solicitado a las autoridades del Automóvil Club que restrinjan el acceso a esta zona a vehículos que no sean 4×4, con el fin de evitar situaciones de riesgo. «El domingo pasado tuvimos inconvenientes porque se hizo un reconocimiento de ruta, muchos binomios quedaron encajados y tuvimos que ir a buscarlos», mencionó Franco, subrayando la necesidad de precaución.

Para asegurar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, se han dispuesto puestos fijos a lo largo del trayecto, y todos los equipos de seguridad estarán comunicados vía radial. «Siempre se vuelcan muchas personas, no tengo una estimación de cuántas, pero siempre se vuelca mucho y en lugares por ahí muy insólitos», dijo el funcionario, aludiendo a la concurrencia que tradicionalmente atrae el evento. Para minimizar los riesgos, el Automóvil Club ha reforzado los controles este año, en colaboración con el club 4×4, con el objetivo de despejar las áreas más peligrosas.

Franco también recordó que en ediciones anteriores se registró un siniestro debido a personas transitando por el trazado de la carrera, lo que subraya la importancia de respetar las indicaciones de seguridad. «Apelamos que sea una fiesta, el año que viene es la edición 50 y le toca a la Argentina entonces vayamos pensando también todas esas consideraciones a tener en cuenta en lo que respecta a la seguridad», reflexionó.

En cuanto a los horarios de frontera, las autoridades han coordinado para que tanto el sábado como el domingo, la frontera argentina abra a las 4 de la mañana para trámites particulares, cerrándose nuevamente a las 7 de la mañana, hasta que finalice la carrera. Luego, se reabrirá hasta las 0 horas. Del lado chileno, el horario será similar, con la apertura a las 4 de la mañana y el cierre a las 8:30, reanudando la atención al finalizar la competencia hasta las 23:59.

Finalmente, se informó que la Ruta Nacional N° 3 no será afectada por cortes, ya que el trazado de la carrera transcurre por otra zona, permitiendo así que el tránsito vehicular continúe con normalidad en esta vía principal.

Las recomendaciones dadas por las autoridades buscan no solo proteger a los competidores y espectadores, sino también asegurar que este importante evento deportivo se desarrolle sin incidentes, en un ambiente de disfrute y respeto por las normas de seguridad.