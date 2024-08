La Justicia Federal avaló los desmesurados aumentos del gas

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia emitió un fallo clave en torno a los recientes aumentos del servicio de gas, revocando la medida cautelar previamente dictada por la Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, que suspendía temporalmente dichos incrementos. Esta decisión, que generará un enorme impacto en los usuarios del servicio, permite ahora a las empresas, como Camuzzi, aplicarlos de manera inmediata, aunque de forma escalonada, mientras se resuelve el fondo del conflicto.

El Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, fue el encargado de comunicar por ((La 97)) Radio Fueguina el fallo, contextualizando que «la Jueza dispuso en junio una medida cautelar que, hasta tanto se pueda desarrollar el fondo de la cuestión, no se practicasen los aumentos que han sido dispuestos en base a las normativas de Enargas y la Secretaría de Energía del Estado».

Este fallo inicial, que buscaba proteger a los usuarios de un impacto económico abrupto, fue apelado y, finalmente, revocado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Vicente detalló que, «a partir de ahora, por lo menos hasta que haya una resolución definitiva, la empresa Camuzzi va a poder trasladar los aumentos que habían sido previstos a los usuarios».

Una de las preocupaciones principales expresadas por Vicente es el impacto inmediato que estos aumentos podrían tener en la próxima factura de los usuarios. No obstante, la Cámara de Apelaciones ha determinado que los incrementos no podrán ser aplicados de forma completa en una sola factura, lo que sugiere una implementación escalonada. «La Cámara dispuso que tales aumentos no podían ser todos al mismo tiempo en la próxima factura, con lo cual una prevé que deberían ser escalonados para evitar que se junten todos en la próxima factura», explicó, aunque también añadió que «no hay una especificación en la resolución, pero sí una orden que no pueden todos los aumentos venir en la próxima factura».

Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande.

En este contexto, es relevante mencionar que la Cámara sí sostuvo una de las decisiones previas de la Jueza Borruto, la cual aseguraba el no corte del suministro de gas a los usuarios durante el proceso de resolución del conflicto. Sin embargo, en cuanto a la suspensión de los aumentos, Vicente aclaró que la Cámara «consideró que no era suficiente lo que se había acercado a la causa, las pruebas que las partes habían acercado a la causa respecto de la otra decisión que era la de suspensión de los aumentos».

La resolución de la Cámara comodorense deja a la Dra. Mariel Borruto con la tarea de continuar con el análisis de fondo de la cuestión, un proceso que podría extenderse dada la complejidad técnica del caso. «A partir de ahora la Jueza tiene que continuar, una vez que se haya cerrado esta etapa de recursos, tiene que realizar las acciones para llegar a una respuesta definitiva sobre la cuestión planteada», señaló Vicente. Recordó que la medida cautelar original fue dispuesta por 90 días, un tiempo que se consideró «mínimamente indispensable para poder analizar la cuestión», aunque subrayó que «ha sido bastante el tiempo que transcurrió desde el momento que eso se decidió hasta ahora».

Vicente también destacó la complejidad del caso, que involucra aspectos técnicos relacionados con el precio y el valor de las unidades de gas, así como con los costos asociados al suministro. «Estamos hablando de cuestiones muy técnicas que hacen al precio, al valor de las unidades de gas, tiene que tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con las cantidades de consumo, los costos, los costos que deben afrontar cada una de las partes que intervienen en la cadena del suministro de gas», explicó, enfatizando en la necesidad de un análisis detallado antes de tomar una decisión definitiva.

En cuanto a los usuarios, la situación varía considerablemente dependiendo de la fecha de facturación, ya que «los aumentos que se deberían haber registrado, y en algunos casos se efectivizaron, a partir de marzo o abril», según Vicente, han afectado a los clientes de manera desigual: «Por la forma de facturación, algunos usuarios recién llegaron esos aumentos en mayo, junio, a otros no llegaron, por eso es muy distinto en el caso de cada usuario por la forma de facturación que tiene la empresa».

Finalmente, el Dr. Juan Vicente recordó que cualquier decisión final que tome Borruto será susceptible de ser revisada nuevamente por la Cámara de Apelaciones. «Cualquier decisión que tome la Jueza va a tener la posibilidad de ser revisada nuevamente por la Cámara», concluyó, dejando claro que el proceso aún no ha llegado a su fin y que los usuarios deberán esperar para conocer el desenlace definitivo de este conflicto.