La crisis generó un cambio de hábito en el consumo popular

La crisis económica que atraviesa el país ha tenido un impacto profundo en los hábitos de consumo de la población, especialmente en la ciudad de Río Grande. Los pequeños comercios, almacenes y mercados de cercanía son testigos directos de este fenómeno, enfrentando una disminución constante en las ventas y un cambio en la forma en que los clientes realizan sus compras diarias.

Luis Schreiber, titular del Centro de Almaceneros y miembro de la Cámara de Comercio local, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina la situación desde su perspectiva, enfatizando la gravedad de la caída en el consumo. “Viene permanentemente cayendo el consumo. A la gente no le alcanza, ha cambiado la manera de consumir, consumen mucho menos. Cuando antes se llevaban una gaseosa de primera marca, hoy se llevan una gaseosa más barata o se llevan un jugo en sobre. Te das cuenta del cambio para lograr llegar a fin de mes”, afirmó Schreiber, reflejando cómo los consumidores están optando por productos más económicos para poder sobrellevar la crisis.

El descenso en las ventas no solo afecta a la facturación de estos pequeños comercios, sino que también repercute en la estructura laboral de los mismos. Aunque no se observa un cierre masivo de negocios, sí se percibe una reducción en el número de empleados. “Es más difícil que se hagan cierres y eso, por ahí se ven las bajas en los puestos laborales, ahí se ve la caída que ponían de cuatro empleados y se quedan con dos”, agregó, haciendo hincapié en cómo la crisis ha obligado a los comerciantes a ajustar su personal para poder mantenerse a flote.

A nivel nacional, las mediciones de consumo también reflejan esta tendencia, con caídas que se aproximan al 40% en el último año. En el ámbito local, la situación es similar, y Schreiber señaló que en años anteriores había más fluctuaciones, con meses en los que las ventas se comportaban mejor, impulsadas por festividades como el Día del Padre o el Día del Niño. Sin embargo, “ahora la verdad que no se festeja nada, muy poco”, lamentó.

Ante este panorama, la tecnología ha comenzado a jugar un papel importante para los comerciantes. Aplicaciones desarrolladas tanto por el gobierno de la provincia como por el municipio de Río Grande permiten a los consumidores comparar precios y acceder a ofertas en los mercados de cercanía. Para Schreiber, esta visibilidad adicional es positiva: “Nos han invitado a participar y a colocar cualquier información sobre las ofertas que tengamos. Nos pidieron que pongamos así lo visibilizamos un poco más. A mí me parece genial, me parece bárbaro porque muchas veces no tenemos manera de hacer mucha propaganda como las grandes superficies y sabemos que, en sí, en muchos productos y sobre todo lo que es básico de la canasta alimentaria, estamos muchas veces mucho más bajos que las grandes superficies”.

El cambio en los hábitos de consumo también se manifiesta en la renuncia a ciertos lujos que antes eran más comunes: “La gente los gustos se dejó de dar la gente. Cuando a alguno le gustaba tomar un buen whisky cada tanto, o tomarse un vino un poco de mejor calidad, un fin de semana tomar una botella con un amigo, eso ya no se ve tanto”, observó Schreiber, quien también notó la aparición de negocios especializados en bebidas que funcionan con horarios reducidos y una estructura mínima, una adaptación más a la nueva realidad económica.

Para los pequeños comerciantes, la prioridad ha pasado a ser la familia y las necesidades básicas de la comunidad cercana. El comerciante subrayó la importancia de mantener una oferta variada de productos esenciales para el hogar, en lugar de centrarse en la venta de bebidas u otros artículos menos prioritarios.

Finalmente, Luis Schreiber destacó su próxima participación en el cuarto Congreso Nacional de Almaceneros, Autoservicios y Supermercados en Córdoba, donde se debatirán las problemáticas comunes que enfrentan los comerciantes a nivel nacional, con la esperanza de encontrar soluciones compartidas y estrategias para sobrellevar la crisis que afecta a todos los rincones del país.