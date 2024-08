Greve explicó el proyecto de inversión privada para obras públicas

El legislador provincial y presidente del bloque oficialista de FORJA, Federico Greve, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina los alcances de un proyecto presentado recientemente en la Legislatura que busca establecer un marco legal para la inversión privada en obras públicas. Este proyecto, calificado como innovador por sus impulsores, tiene como objetivo principal atraer a empresas privadas para que financien, diseñen y ejecuten proyectos de infraestructura que el Estado provincial considere de interés.

Greve destacó las ventajas de esta iniciativa, señalando que, a diferencia de los mecanismos tradicionales de asociación público-privada (PPP), en este caso «el privado se hace cargo de todo el costo y tiene como una preferencia cuando se abre la licitación o la contratación de esta obra». Este aspecto del proyecto, según explicó, permite que un empresario presente una propuesta novedosa al Estado, que luego de ser declarada de interés, se sometería a licitación pública, abriendo la puerta a otras empresas que deseen competir.

Durante la presentación del proyecto en la Legislatura, Greve y los legisladores escucharon las argumentaciones del Ministro de Economía, Francisco Devita y el vice coordinador de Gabinete, Jorge Canals, quienes detallaron las intenciones del gobierno con esta propuesta.

El proyecto ha generado interés y debate en distintos sectores políticos. Greve subrayó que tanto el bloque del PJ como el de La Libertad Avanza realizaron observaciones y propusieron modificaciones al texto original. “Nos parece que es muy buena herramienta. Tanto el bloque del PJ como el bloque de La Libertad Avanza presentaron sendas observaciones e incorporaciones al articulado para ir trabajando, la comisión está para eso, para poder incorporar algún tipo de modificaciones o mejoras a los proyectos originales”, comentó.

Legislador provincial y presidente del bloque de FORJA, Federico Greve.

Uno de los ejemplos que mencionó para ilustrar el potencial de este nuevo marco fue el caso de los peines para catamaranes en Ushuaia, una obra que ha sido objeto de discusión en múltiples gobiernos pero que no ha logrado concretarse debido a la falta de financiamiento. “Si un privado tendría una iniciativa de poder hacer esos peines, podría cobrar, por ejemplo, un canon o un costo por la obra que tiene hasta poder cubrir ese valor y algún tipo de ganancia. Después le queda al Estado esa inversión del privado para usufructuarlo en el futuro”, explicó.

El legislador también destacó que la herramienta que se propone no se limita a proyectos de gran envergadura, sino que podría aplicarse a una amplia gama de obras y servicios. “Entendemos que puede haber muchas iniciativas privadas que no son obras de infraestructura gigante, que en realidad vos decís, ‘che a ver, hacer un hospital ¿le interesará a un privado? Y no, por ahí al privado no le interesa un hospital. O hacer una escuela, y cómo recuperas lo de la escuela’”, detalló, mencionando que la legisladora Victoria Vuoto oportunamente aportó el dato que en provincias como Santiago del Estero existen normativas similares que prohíben la participación privada en sectores como salud, seguridad y educación, lo que plantea un debate sobre los límites que se deberían establecer en Tierra del Fuego.

Finalmente, el legislador Federico Greve subrayó que el objetivo principal del proyecto es crear una herramienta eficiente que no ralentice las inversiones, reconociendo que el interés de los privados en obtener beneficios económicos es legítimo, siempre y cuando exista un interés real del Estado en las propuestas presentadas. “Lo que se quiere es hacer una herramienta que sea del todo eficiente para que el Estado provincial no enlentezca este tipo de inversiones que en realidad obviamente el privado cuando hace una propuesta de este tipo quiere ganar dinero y está bien que así sea, porque la inversión la está haciendo el privado”, concluyó.