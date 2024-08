Ferreyra aprueba la reforma constitucional para revitalizar la política

El ingeniero Mario Ferreyra, rector de la Universidad Tecnológica Nacional en la provincia y convencional constituyente mandato cumplido, ofreció recientemente sus reflexiones sobre la necesidad de reformar la Constitución de Tierra del Fuego, redactada en 1991. Ferreyra, uno de los 19 protagonistas de ese proceso, argumentó que, después de 33 años, es esencial reevaluar y actualizar el marco constitucional para adaptarse a los nuevos contextos sociales, políticos y económicos.

“Cada Constitución interpreta un periodo de la historia. Una vez que se han puesto en marcha todos los instrumentos, los institutos que contiene, se los tiene que ir probando, revisando, evaluando para ver si están respondiendo a los nuevos requerimientos sociales, políticos y económicos. A partir de ahí, puede interpretarse que hay una necesidad de reforma. Yo creo que después de 33 años, hay una necesidad de reforma”, sostuvo Ferreyra en una entrevista por FM Master’s.

El debate sobre la organización política fue uno de los puntos centrales mencionados por Ferreyra. Recordó cómo se optó por un sistema de tachas, a diferencia de Ushuaia que definió preferencias, y sugirió que cada partido debería seleccionar a sus representantes a través de una elección interna obligatoria. “De esa forma, cada partido político tendría una oferta de dirigentes de los cuales debería hacer una especie de publicidad sobre sus virtudes para la conducción de los intereses del Estado, tanto provincial como municipales” aconsejó.

Ferreyra señaló que la Constitución de Tierra del Fuego no tuvo en consideración esta modalidad debido a la prevalencia de un sector mayoritario en la Convención Constituyente que prefería el sistema de tachas. Explicó que este sistema permite a los votantes alterar la lista presentada por un partido político, lo cual, según su visión, no respeta la voluntad política de los afiliados: “Esto significa que un partido político puede presentar una lista, pero su voluntad política puede ser alterada por los votantes. Si los afiliados de un partido político eligen, a mí no me parece correcto que los votantes pudieran alterar el espíritu de esa propuesta”.

Además, Ferreyra criticó cómo este sistema debilitó el sistema político de Tierra del Fuego, ya que los integrantes de las listas se dedicaban a tachar a otros miembros para mejorar sus posiciones. “Desde mi punto de vista, esto dejó muy debilitado el sistema político de Tierra del Fuego, porque se vulnera así la voluntad popular de los partidos políticos que habían elegido por internas sus candidatos” postuló luego.

Para el rector de la UTN, la implementación de elecciones internas obligatorias en los partidos políticos no solo sería una solución viable, sino también necesaria: “No genera ningún inconveniente y los partidos políticos necesitan esta oportunidad de volver a las internas, porque son la escuela de formación de líderes. No importa cuál es su formación académica, si son universitarios, si son técnicos, si son de nivel secundario o que no hayan terminado sus estudios, pero lo importante es escuchar las ideas nacidas de la gente”.

El ingeniero enfatizó sobre la importancia de mantener la cadena de comunicación entre los políticos y la ciudadanía. Argumentó que las internas permiten a los líderes políticos nutrirse de las vivencias y necesidades de la gente, lo cual es crucial para que la política responda efectivamente a los requerimientos de la sociedad.

Finalmente, Mario Ferreyra abogó por una participación más inclusiva y sin restricciones en el proceso democrático, en alusión a la eventual pretensión actual del gobernador, la vicegobernadora y los intendentes: “Si estamos hablando de una sociedad que quiere vivir en democracia plena, con participación de todos sus ciudadanos y ciudadanas, creo que no se puede restringir la participación de nadie. Si el gobernador quisiera estar en una lista y los intendentes también, yo creo que no habría que prohibirles”.

Las reflexiones de Ferreyra resaltan la importancia de actualizar la Constitución para que refleje y responda adecuadamente a los desafíos contemporáneos, subrayando la necesidad de un proceso democrático inclusivo y la formación continua de líderes políticos a través de elecciones internas.