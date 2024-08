Ex empleados de Textil Río Grande solicitan ayuda al Municipio con Módulos Alimentarios

La crítica situación de los desempleados textiles provocó que los ex trabajadores se acerquen al Municipio de Río Grande, con el fin de solicitar ayuda y paliar su dura realidad.

La noticia fue adelantada por el Subsecretario de Desarrollo Comunitario, Pablo Gattamora en ((La 97)) Radio Fueguina, quien indicó que el gremio les comunicó que los desvinculados de Textil Río Grande iban a hacerse presentes en el Municipio, para solicitar ayuda ante su crítica situación; y así fue. Este lunes algunos de los ex trabajadores recibieron sus primeros Módulos Alimentarios.

La información fue confirmada por el Secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil (A.O.T), Diego Abrego, mostrándose agradecido por la ayuda. Sin embargo, recalcó que «la situación es otra, porque a los trabajadores se les avizora un panorama oscuro, porque no saben cómo pagarán los alquileres, entre otros temas. El módulo es un paliativo«, lamentó.

En el programa radial «Tarde a Tarde», el Secretario Adjunto de la A.O.T. añadió que también le pidieron al Ejecutivo Municipal «ayuda para pagar la luz, como para auxiliar económicamente». Pese a esto, desde la intendencia sostuvieron «que no tienen dinero en este momento. No nos podrán ayudar, salvo con módulos». Sin embargo, esto no los frenará para continuar luchando ante la preocupante situación, ya que les adeudan «mucho dinero», lo que llevó a los ex trabajadores a solicitar créditos en los bancos para subsistir, y ahora buscan un medio para poder saldar sus deudas.

Ante la consulta de ((La 97)) Radio Fueguina, sobre la situación de las personas que accedieron al retiro voluntario, Abrego indicó que se encuentran en un punto crítico, ya que «después de 25 años de servicio en una empresa, salir del lugar y repartir currículums es una locura, teniendo en cuenta que nadie consigue trabajo», sosteniendo esta postura, comparándolo con los ex trabajadores de Teogrande, quienes actualmente «ejercen como UBER, o trabajan en construcción, para paliar la situación, porque está difícil», lamentó el Secretario Adjunto de A.O.T.

