En contexto de pocas ventas y despidos, mercantiles cobrarán sumas no remunerativas

El secretario General del CEC de Río Grande confirmó en 355 los despidos en el sector en lo que va del año, sólo de trabajadores registrados. No obstante, informó que se logró en paritarias sumas no remunerativas para paliar la crisis.

En un escenario caracterizado por la caída de las ventas y el aumento de los despidos, los empleados de comercio en Río Grande enfrentan una situación crítica. El secretario General del Centro Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, ofreció por ((La 97)) Radio Fueguina un panorama sombrío sobre la realidad que vive el sector, uno de los más afectados por la baja en el consumo local.

Sin embargo, Rivarola mencionó que se han alcanzado acuerdos en las paritarias que incluyen sumas no remunerativas para junio, julio y agosto, como una medida paliativa para enfrentar este difícil momento.

«Seguimos manejándonos con un poco de incertidumbre dado que todavía no ha despegado, no se han modificado las ventas en comercios de Río Grande y Tolhuin», expresó el gremialista.

La falta de dinamismo en la economía local, junto con la ausencia de actualizaciones salariales, ha provocado una baja en el consumo que afecta directamente a los comercios. Según Rivarola, hasta que no haya una reactivación de la industria que genere más empleos y salarios, el sector comercial está simplemente «sobreviviendo y sosteniéndose».

Daniel Rivarola, secretario General del CEC Río Grande.

El impacto de esta crisis se refleja claramente en los números de despidos. «Hubo despidos, lamentablemente. Ha frenado un poco en cantidad mensual, pero en lo que va del año desde el 2 de enero a la fecha, hemos perdido 355 compañeros que eran trabajadores registrados», indicó. Además, estimó que existe un número adicional de trabajadores no registrados que también han perdido sus empleos. Esta pérdida de puestos de trabajo es una herida abierta que, según Rivarola, no se curará hasta que no se produzca una reactivación tanto comercial como industrial.

El sindicalista recordó que situaciones similares ya se vivieron en la isla en el pasado, particularmente en 2001 y 2002, cuando «todos los sectores perdieron trabajadores y obviamente a partir de que no se generan salarios, también perdemos los empleos de comercio». Aunque mencionó que la situación actual no es tan grave como la de aquellos años, destacó que la crisis actual se está prolongando más de lo esperado y con menos perspectivas de cambio inmediato.

Para enfrentar esta situación, Rivarola destacó la necesidad de colaborar con los empleadores en la búsqueda de estrategias de venta y oferta. «Sostenernos, tratar de ver y acompañar a los empleadores en estrategias de venta, en estrategias de oferta que es lo que hace que conjuntamente trabajemos para que se pueda vender un poco mejor», explicó. Sin embargo, reconoció que, sin un aumento en los salarios generados desde otros sectores y la falta de nuevos clientes, se hace muy difícil mejorar las ventas.

En cuanto a los acuerdos salariales, detalló que se firmó un acuerdo trimestral en junio que incluyó un aumento del 5% para ese mes, seguido por un 4,5% en julio y un 4% en agosto. Además, a nivel local, se agregó una suma única no remunerativa de $10.000 en julio y $20.000 en agosto para todos los empleados, como una forma de compensar la falta de aumentos aplicados en la región. «Obviamente ante la falta de venta es muy difícil discutir salarios, pero de igual manera hemos llegado a un acuerdo y estas sumas no remunerativas por única vez sirven para paliar de alguna manera la situación», señaló.

Daniel Rivarola finalmente anticipó que en septiembre se retomarán las negociaciones para discutir la posibilidad de que los importes no remunerativos acordados a nivel nacional se incorporen al salario básico y, a partir de ahí, se repliquen directamente en el ámbito local.

La situación de los empleados de comercio en Río Grande es un reflejo de la complejidad económica que enfrenta la ciudad y la provincia. La incertidumbre, los despidos y la falta de consumo son desafíos a vencer, para poder revertir el actual panorama y ofrecer un futuro más estable para los trabajadores del sector.