El comedor Las Familias organiza una merienda solidaria para el Día de las Infancias

En el marco del Día de las Infancias y del mes dedicado a los más pequeños, el comedor comunitario Las Familias, ubicado en Margen Sur, llevará a cabo una merienda solidaria para los niños de la zona. La iniciativa, que incluye una colecta de alimentos y donaciones, y busca ofrecer dos meriendas diferentes, una de ellas de alimentos saludables.

Alejandra Soto, referente del comedor, compartió en exclusiva con La 97 Radio Fueguina los detalles de la actividad. «Estamos necesitando todo lo que es para una merienda. Siempre aclaro que hacemos dos tipos: una merienda saludable, que incluye cereales con yogur o leche, frutas y gelatina; y la tradicional, que abarca pizzas, galletitas y alfajores”, expresó la vecina, y agregó que “todo lo que nos quieran donar es bienvenido».

La merienda será una oportunidad para que los pequeños y sus familias disfruten de una tarde de juegos y actividades. «Gracias a Dios, siempre hemos recibido mucha gente. Es lindo ver cómo las familias llegan, muchas con su mate, gaseosas o jugo, y nosotros también entregaremos chocolatada para que pasen un momento agradable», agregó Soto.

Aproximadamente 45 familias asisten al comedor, lo que representa un aumento considerable respecto del año anterior. «A diario golpean la puerta pidiendo ayuda, pero muchas veces no podemos entregar mercadería a todos. Por eso, opté por no hacerlo, a menos que sea en casos muy especiales», comentó la referente, quien enfatizó que la situación económica de muchas familias en la comunidad llevó a que la demanda de ayuda crezca.

El comedor recibe apoyo del Gobierno provincial y del Municipio, aunque Soto advirtió que, a menudo, la cantidad de mercadería no es suficiente. «Nos administramos lo mejor posible, pero siempre hay limitaciones. Sin embargo, contamos con el apoyo de varios gremios y comercios locales, como la farmacia de petroleros y los conocidos Sabor Campestre y Los Onitas, quienes son colaboradores fundamentales», relató con gratitud.

A pesar de los esfuerzos, muchos de los beneficiarios llegan al comedor con historias de desánimo. «Muchos están sin trabajo. Algunos hacen changas o limpian casas, pero no les alcanza. Muchos me dicen que les da vergüenza venir, porque antes trabajaban en fábricas y ahora no tienen empleo», explicó Soto, reflejando la dura realidad que enfrentan muchas familias en la región.

El comedor Las Familias se encuentra ubicado en Shelknam 74, y aquellos que deseen ayudar pueden contactar a Alejandra Soto al teléfono 2964 56 59 68 o dirigirse a los puntos de colaboración en “Los Onitas” y “Sabor Campestre”.