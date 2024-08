Impactante: Afirman que 30,000 vehículos circulan por día por el puente Mosconi

En la ciudad de Río Grande, el puente General Mosconi, único acceso que conecta la Margen Sur con el centro urbano, capta la atención debido a la creciente cantidad de vehículos que lo atraviesan diariamente. Según un conteo realizado por vecinos del lugar, alrededor de 30,000 vehículos cruzan el puente cada día, dato que subraya la urgencia de abordar la situación del puente, punto crítico de la infraestructura vial de la ciudad.

El intendente Martín Perez anunció recientemente el llamado a licitación para la Readecuación Integral del Puente General Mosconi, una obra largamente esperada por la comunidad y cuyos trabajos se espera que comiencen después de la veda invernal. La obra, de vital importancia para la conectividad de la Margen Sur con el resto de la ciudad, será financiada con fondos propios del Municipio, ante la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional.

Sergio Fresia, dirigente vecinal, expresó su satisfacción con el anuncio, destacando la magnitud del flujo vehicular que atraviesa el puente diariamente. “Diariamente nosotros hicimos un conteo entre varios vecinos de la asociación civil, son aproximadamente 30.000 vehículos diarios, incluyendo autos, motos, camiones, colectivos, combis. Hoy son 30.000 vehículos diarios los que pasan y eso es un monto importante”, afirmó por ((La 97)) Radio Fueguina. Este volumen de tránsito genera no pocos inconvenientes, particularmente en horarios pico, cuando las demoras pueden extenderse entre 30 y 40 minutos para cruzar el puente.

Sergio Fresia, dirigente vecinal de la Margen Sur.

La sobrecarga del puente no solo es un desafío logístico, sino que también representa un obstáculo para el crecimiento económico de la Margen Sur. Fresia subrayó la necesidad de que el Estado tome medidas para mejorar la infraestructura, facilitando así la inversión empresarial en la zona. “Necesitamos que el Estado genere las igualdades, genere los caminos necesarios para que los empresarios puedan invertir, si el empresario invierte vamos a tener más gente ocupada, menos desocupación, menos gente con hambre”, razonó.

La licitación para la readecuación del puente ha generado expectativas positivas en la comunidad. “El anuncio del puente General Mosconi trae esperanzas, por supuesto que sí, la licitación que firmó el municipio trae mucha esperanza de que se va a empezar a hacer algo importante, algo lindo que es reparar el puente, hermosearlo porque necesitamos también. Y darle seguridad con las barandas, porque esas barandas actualmente no son muy seguras para la gente que transita a diario”, comentó Fresia, enfatizando la importancia trascendental que la obra tiene para la zona.

El proyecto incluye la instalación de un nuevo sistema de alumbrado, barandas más seguras y la repavimentación del puente. Estos trabajos son esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios y la durabilidad de la estructura. Fresia también advirtió sobre los desafíos que surgirán durante el periodo de construcción. “Nos gustaría que en la época que estén asfaltando esté abierta la ruta 7, eso ayudaría a los vecinos a poder circular. Va a ser un dolor de cabeza y nosotros como vecinos también tenemos que poner nuestro granito de arena, porque va a haber gente trabajando, maquinaria, hay que tener cuidado”, dijo.

La apertura de la ruta 7 es una preocupación constante para los vecinos de la Margen Sur, quienes han solicitado su habilitación desde hace más de una década. Fresia recordó que desde 2008 han estado gestionando con distintos funcionarios la necesidad de contar con una vía alternativa para el ingreso de camiones, evitando así la sobrecarga del puente Mosconi. “Lo bueno hubiese sido que la ruta 7 estuviese abierta, aunque sea provisoriamente, para poder sacar un poco de vehículos de arriba del puente y que el personal trabaje mejor, que el material fragüe mejor, que no sea pisado tan rápido y que se rompa pronto”, sostuvo.

El dirigente vecinal también destacó los esfuerzos realizados para atraer inversiones a la Margen Sur, mencionando las dificultades para establecer servicios básicos como estaciones de servicio y supermercados. “Ya notábamos que la Margen Sur al tener muchísima mano de obra no tenía empresas y que, si no tenemos caminos, los empresarios no van a apostar, nos costó un montón lograr que se radiquen las dos estaciones de servicio, nos costó muchísimo los supermercados grandes, pero gracias a Dios lo fuimos llevando, los fuimos ayudando para que se instalen y hoy están instalados”, explicó finalmente Sergio Fresia.

La readecuación del puente General Mosconi es vista como un paso crucial para mejorar la infraestructura de la Margen Sur y facilitar su desarrollo económico.