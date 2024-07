Y el cabezón aplaudió desde el cielo: la Cantata Fueguina, 30 años después

El 11 de julio de 1994, Walter Buscemi, junto a cuatro artistas locales, presentaban en la Casa de la Cultura de Río Grande la que estaba llamada a ser la obra cultural más importante en la historia de Tierra del Fuego, en materia de música.

La Cantata Fueguina (primera obra conceptual del folklore regional) fue el regalo que “el Cabezón” Buscemi, Carlos Figueroa, Guillermo Gamarra, Víctor Hugo Fernández y Daniel Leite le ofrecieron a la ciudad y a la naciente provincia, sin imaginar (quizás) que se convertiría en objeto de culto para el mundo musical fueguino.

Luego vendría la grabación del compact disc (del que solo quedar algunos valiosos ejemplares) y la difusión a nivel nacional, con presentación incluida en el Festival de Cosquín, hasta llegar a ver cómo algunos de sus temas (como “El Fueguino”, sonaban en las aulas escolares, como primer síntoma de la vigencia de la obra.

“Habíamos recorrido la Argentina con una obra anterior. ‘Tierra del Fuego a Fuego’, pero el Cabezón quería alumbrar algo más importante, superador y vaya si lo logró con la Cantata“, recuerda, a modo de homenaje, Leite, productor y compañero inseparable en la trajinada aventura musical de Buscemi.

Desde hace unos años, el Cabezón ya no está, al igual que el querido Víctor Hugo Fernández, pero Carlitos Figueroa, Willy Gamarra y el Flaco Leite siguen empeñados en que uno de los más grandes cantautores patagónicos y su obra cumbre no vayan quedando atrapados en el opaco silencio del olvido. “No quedan copias del CD, no hay un formato físico en el que valga la pena grabar, las nuevas tecnologías no aseguran nada, así que entendimos que el único modo de que la Cantata Fueguina trascienda en el tiempo es seguir cantándola y que las nuevas generaciones se apropien de ella”, reflexiona Leite, sin terminar de caer en el rol histórico que les cabe a los seguidores del “Cabezón”.

“Las nuevas generaciones” se lee como un grupo de jóvenes, brillantes artistas, que respondieron convencidos y entusiasmados a la convocatoria que los reunió e integró como si toda la vida hubieran estado juntos.

“Muchos de ellos no habían nacido cuando sonó la Cantata en el escenario y sin embargo la entendieron, la traducen a la nueva instrumentación y la interpretan con un sentimiento que nos llena de regocijo”, admite Leite, que no puede impedir que sus ojos se empañen de emoción y enrojezcan de orgullo.

El 11 de julio de 2024 la ciudad volvió a cumplir años (jóvenes 103) y el regalo otra vez fue la Cantata, a escenario más poblado y sala otra vez repleta de jóvenes gratamente sorprendidos y adultos llevados por la añoranza.

Sonidos perfectamente equilibrados, voces potentes y afinadas para acompañar magistralmente a la eterna Leda Soto y la sólida ambientación de la Casa de la Cultura, cuyos profesionales jamás se permitirían no estar a la altura.

“Nos atendieron como reyes y reinas”, retribuye el Flaco, que agradece “a todo el personal de la Casa de la Cultura, al Intendente Martín Perez , al Gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventudes, Sebastián Bendaña, al subsecretario de Cultura, Carlos Gomez, todos ellos se pusieron a entera disposición para que esto fuera posible”.

“No terminamos de caer” repite, abrazado a Willy Gamarra cuando las luces se apagaban, la gente dejaba de ovacionar y ((La 97)) Radio Fueguina se acercaba para entrevistarlos, pero más para hacerles notar que durante 30 años fueron los redactores de la página más importante de la historia de la música de Tierra del Fuego.

Este grupo de jóvenes y excelentes artistas toman la posta, ahora la Cantata Fueguina es de ellos y del pueblo, como Walter Buscemi supo adoctrinar.

Desde el cielo, el Cabezón llora de emoción y aplaude de admiración y agradecimiento.

(radiofueguina.com/Oscar D’Agostino)

Staff Cantata Fueguina – 11 de julio 2024

Andres Villegas: Violin

Alejandro Gilardi: Guitarra

Santiago Bahamonde: Guitarra y charango

Alejandro Perez: Bajo

Lautaro Bustos: Percusion

Jose Alvarez: Cajon Peruano -Flamenco

Guillermo Gamarra: Guitarra y bajo

Yanina Fracalossi: Piano y vientos

Carlos Figueroa: Saxo tenor

Daniel Leite: Piano y charango

Hiram Barket: Voz

Rocío Barket: Voz

Leda Soto: Voz

Mary Molina: Danza

Vivi Benitez: Danza

Lautaro Rosso: Audiovisual

Lucho Barria y Nandor: Sonido

Iluminación, técnica y logística: Staff Casa de la Cultura

Staff Cantata Fueguina original – 11 de julio 1994

Walter Buscemi: Autor, voz, guitarra y charango

Carlos Figueroa: Vientos

Guillermo Gamarra: Guitarra y bajo 6 cuerdas

Víctor Hugo Fernández: Percusión

Daniel Leite: Teclados, efectos y producción

Galería de imágenes

Rocío Barket Hiram Barket

Leda Soto Guillermo Gamarra

Alejandro Gilardi Yanina Fracalossi

Santiago Bahamonde Guillermo Gamarra

Yanina Fracalossi, Lautaro Bustos y Andrés Villegas.

Carlos Figueroa Daniel Leite

Daniel Leite y Yanina Fracalossi Leda Soto

Alejandro Perez José Alvarez