Vecina de Río Grande pide ayuda ante difícil situación económica

Noemi Torales, es una madre de la ciudad de Río Grande que se enfrenta a una situación económica complicada y ha recurrido a pedir donaciones para poder cuidar mejor de sus tres hijos. La mujer, quien reside en la calle Karukinka 183 del barrio Austral, expresó su dificultad para cubrir los gastos básicos debido al costo del alquiler y sus complicaciones para conseguir trabajo debido a que no tiene para pagar una niñera.

«Estoy pasando un problema económico bastante complicado. Soy mamá sola con tres pequeños a mi cargo; un niño de 7 años, uno de cuatro y un bebé de 6 meses», sostuvo Torales en conversación con el programa «Tarde a Tarde».

Agregó que el pago del alquiler representa un desafío constante para ella, siendo que logra abonar el alquiler con el dinero de las asignaciones familiares,

La vecina también mencionó que ha estado solicitando donaciones a través de Facebook y que la comunidad es muy solidaria: «Siempre estoy pidiendo por ahí donaciones en el Facebook: donaciones de ropa, mercadería o cualquier cosa que esté disponible. Por momentos me dan mercadería con la cual cocino algunas cosas para lograr obtener algo más».

Además, Noemi explicó las necesidades específicas que tiene su familia en este momento, entre ellas un colchón y frazadas. «Me estaría faltando el colchón y acá en mi casa tenemos calefacción pero solo contamos con un acolchado», expuso la vecina.

Para brindar asistencia o realizar donaciones a Noemi Torales y su familia se pueden comunicar al número telefónico 2964530630. Cualquier colaboración será bienvenida por parte de esta vecina que atraviesa momentos difíciles.

