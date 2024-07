Textiles viven un clima de incertidumbre sobre su futuro laboral

En medio de una profunda preocupación, las empresas del sector textil continúan esperando su reincorporación al sub régimen promocional fueguino. Germán Resquin, delegado de los trabajadores de Barpla de la Asociación Obrera Textil, comunicó a través de ((La 97)) Radio Fueguina la situación en la planta, cuyos trabajadores decidieron montar una carpa en señal de protesta ante la indefinición sobre su futuro laboral.

Resquin describió la situación como «nuevamente complicada». Explicó que uno de los problemas centrales es la adhesión al decreto que se firmó oportunamente, para el cual aún no han recibido una respuesta del gobierno nacional ni de los responsables de verificar los procesos en las empresas textiles. “Montamos una carpa enfrente de la fábrica como modo de alerta a la situación del tiempo que seguimos esperando y todavía no hay una resolución firme de qué va a pasar con los textiles”, afirmó.

La producción en la planta está prácticamente paralizada, con solo un 30% de productividad. La principal preocupación, según Resquin, es por los 40 trabajadores que temen perder sus empleos si no se encuentran soluciones prontas. Al respecto señaló: «Estamos totalmente parados, con baja de producciones. La preocupación más que nada es de los 40 compañeros que trabajamos dentro de la empresa, de estar en peligro de perder el puesto de trabajo si esto sigue con esas medidas o con esa política nacional que no hay una solución firme».

A nivel nacional, han tenido inspecciones en la planta con cuestionamientos sobre los procesos y especificaciones de lo que se fabrica, aunque no les han comunicado formalmente que dejarán de operar. En su lugar, se les han solicitado varias modificaciones en la planta. “Hemos trabajado con todos los compañeros acompañando hoy a la empresa para buscar la mejor solución y que se pueda volcar a una buena noticia”, dijo Resquin, añadiendo que ya cumplieron con todos los pedidos realizados por Nación y esperan una reunión clave el 18 de agosto de la Comisión del Área Aduanera Especial, donde se decidiría el futuro de las empresas textiles en el sub régimen.

Resquin subrayó la falta de formalidad en las comunicaciones del gobierno nacional: “Nosotros abrimos el paraguas diciendo, ‘bueno, no tenemos nada, estamos en la espera’. Estamos a la deriva nuevamente”. La incertidumbre persiste sobre lo que sucederá después del 18 de agosto, dejando a los trabajadores en un estado de alerta constante.

El delegado mencionó que todas las empresas textiles han pasado por inspecciones similares, sin embargo, no existe una garantía formal de que serán reincorporadas. “Puede ser que después del 18 te den algo formal diciendo ‘bueno, a ustedes les falta tal cosa’ para poder estar adheridos dentro del decreto. Hoy no tenemos ninguna herramienta. El alerta es decir qué va a pasar después del 18 o sea, seguimos, sigue Barpla o sigue cualquier textil que está dentro de la provincia o quiénes son los que van a ingresar o qué va a pasar después con los que quedan afuera si es que no ingresan” confió.

El peor escenario para los trabajadores sería la exclusión del decreto, lo cual significaría el cierre de la empresa. Resquin destacó: “Nosotros no queremos que la planta cierre, no queremos la indemnización, no sabemos si nos van a indemnizar tampoco. No queremos llegar a ese punto, vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias para reactivar y volver a nuestros puestos de trabajo”.

Finalmente, Germán Resquin expresó su frustración ante las múltiples inspecciones y cuestionamientos que han enfrentado, muchos de ellos basados en malentendidos o desconocimiento de los procesos productivos locales. Pidió una mayor intervención de los diputados nacionales para encontrar soluciones que garanticen la continuidad y expansión del empleo textil en la provincia. “Siempre fuimos cuestionados por montón de procesos, un montón de mentiras que inventan a veces distintos sectores que no conocen nuestra provincia, ni conocen el proceso que se hace. Y tampoco ven la cantidad de personas que trabajan dentro de distintas empresas que buscamos soluciones” concluyó el delegado.