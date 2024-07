Textil Río Grande pide nueva suspensión de 60 días a los trabajadores

La empresa Textil Río Grande pidió una nueva suspensión a los trabajadores, nuevamente de 60 días. Sin embargo, desde el gremio que los representa a los operarios llevan adelante reuniones con el fin de evitar esta situación, o llegar a un arreglo que no los perjudique aún más, ya que se encuentran suspendidos desde noviembre del 2023 y además cobran el 75% del neto, el cual no se encuentra actualizado, ya que no están homologados entre la FITA y la patronal, comentó el Secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil (A.O.T), Diego Abrego, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Este miércoles a las 16:00, los trabajadores se reunirán en asamblea con un abogado presente, para que el letrado evacúe las dudas que tengan los operarios. «Después de eso, definimos por mayoría», aseguró a radiofueguina.com el Secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil.

La empres continúa con la promesa de reincorporar a los trabajadores, pero llevan un lapso de 8 meses sin trabajar, por lo que el futuro laboral de ellos es incierto a esta altura de la situación.

«En Textil Río Grande hay 56 trabajadores suspendidos, quienes valoran la situación como difícil», comentó Abrego en el programa radial «Un Gran Día». El argumento de los trabajadores ante esta postura es que no pueden vivir con el dinero que cobran, ya que «no pueden ni siquiera ir al supermercado, ya que deben estar cobrando alrededor del 45% del bruto, lo que se traduciría en 550 mil pesos mensuales, los cuales se fraccionen en quincena».

Ante la consulta del medio de si los trabajadores pueden llegar a un arreglo, o retiro voluntario, el Secretario Adjunto de A.O.T, sostuvo que «siempre esta esa oferta en la mesa indirectamente. El compañero que toma la decisión voluntaria de irse y volverse a su provincia, lo hace, pero aquel que cuenta con una familia tipo, padece demasiado esta situación», lamentó.

A esto, agregó que hasta el momento, 35 personas tomaron la decisión de aceptar el retiro voluntario, siendo la mayoría de ellos de Textil Río Grande, ya que «de las 65 máquinas, sólo funcionan 40», argumentó.

Diego Abrego afirmó que «ninguna empresa textil trabaja normal, tanto las que representamos, como las de SOIVA. Las caídas de ventas son el facto que provoca esta situación».

Por tal motivo, sentenció que «al compañero hoy le sirve hacer algún tipo de manualidades o de UBER para subsistir», pese a que algunos trabajadores son asistidos por el Gobierno Provincial con módulos alimentarios, «la situación socioeconómica está tan mal, que ni siquiera eso los ayuda», lamentó el Secretario Adjunto de A.O.T.

