Sciurano expuso su postura y abogó por escuchar todas las voces

El legislador provincial por FORJA, Federico Sciurano, aclaró en ((La 97)) Radio Fueguina su postura en relación con la polémica que rodea a la industria salmonera en la provincia. En un contexto de una iniciativa combinada legislativa y empresarial que busca derogar la ley que prohíbe la producción de salmónidos mediante ciertos métodos en el canal Beagle, reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, pero también la escucha activa de todas las opiniones implicadas.

Sciurano, uno de los legisladores que votó a favor de la ley que regula la producción de salmónidos en el canal Beagle, enfatizó la importancia de dicha legislación en su carrera política. «Yo voté la ley contra las salmoneras e incluso. Para mí fueron dos momentos muy importantes de mi carrera política junto a la ley de protección de Península Mitre», afirmó, subrayando el valor que otorga a la conservación ambiental.

Dio cuenta que, durante su mandato como intendente de Ushuaia, promovió la protección de las costas a través de ordenanzas y comisiones dedicadas a su preservación. «Llevamos adelante una comisión que garantizaba la preservación de la costa que al momento en el que a mí me ha tocado asumir la responsabilidad como intendente, estaba en una situación bastante compleja», explicó, destacando sus esfuerzos continuos por la conservación del entorno natural.

El legislador también reconoció su relación con Rubén Cherñajovsky, empresario dueño de la empresa Newsan, que manifestó públicamente su interés en que se derogue la Ley para dedicarse a la producción acuícola en la región. «A Cherñajovsky lo conozco hace muchos años, lo conozco personalmente. No es una figura para mí desconocida. Si bien tengo una postura que es terminante con respecto al canal Beagle, eso para mí es innegociable. Por supuesto que no soy un necio, si hay alguna cosa que escuchar o alguna información que yo no conozco, siempre yo tengo la obligación de poder escuchar y analizar cualquier argumento o cualquier iniciativa que se pueda llegar a dar», detalló Sciurano, abogando por un enfoque abierto y receptivo ante nuevas propuestas.

Legislador provincial por FORJA, Federico Sciurano.

En relación con la ley de producción de salmónidos, aclaró que la prohibición no se refiere a la producción en sí, sino a los métodos específicos que podrían dañar el medio ambiente. «Cuando nosotros aprobamos la ley, lo hicimos con el conocimiento de saber que en realidad no se estaba prohibiendo la producción de salmón, sino que se estaba prohibiendo un mecanismo y una manera de producir salmónidos, que es el temor que tenemos todos de que impacte en el ambiente y particularmente en las costas del canal», afirmó, subrayando la importancia de proteger el patrimonio natural de Tierra del Fuego.

Sciurano también hizo hincapié en la necesidad de balancear el desarrollo económico con la preservación ambiental. «Hoy en Tierra del Fuego se producen salmónidos, con una característica particular, pero hace muchos años que existe esa producción», comentó, señalando que la producción de salmónidos ha sido una realidad en la región durante mucho tiempo, pero siempre bajo métodos que respeten el medio ambiente.

La discusión sobre la introducción de salmoneras en el canal Beagle es, para Sciurano, un tema innegociable debido a su impacto potencial en el turismo y el empleo en la región. «Hoy Tierra del Fuego tiene un recurso muy importante, particularmente la zona sur y la zona centro, que es el turismo… claramente que vos pongas salmoneras en el canal Beagle te va a restar en términos de empleo mucho más de lo que te puede llegar a sumar», argumentó en defensa del papel crucial del turismo en la economía local.

En cuanto a las sospechas y desconfianza que algunos ciudadanos pueden tener hacia los políticos y sus decisiones u opiniones, Sciurano fue enfático: «Soy consciente que hoy nuestra sociedad está muy descreída de todo el sector político… Pero también hay que entender, más allá de esta sensibilidad que tenemos todos como sociedad por los fracasos a los que lamentablemente nos hemos sometido, que la democracia se sostiene en el respeto y en la escucha», declaró.

El legislador Federico Sciurano concluyó subrayando la importancia de mantener una escucha activa y abierta ante todas las voces y argumentos, independientemente de las diferencias de opinión. «Yo tengo la obligación y mucho más en el caso mío, que tengo responsabilidad de decisión pública», aseveró, indicando que su trayectoria le permite expresar y sostener sus opiniones con libertad y convicción.