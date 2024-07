Rotundo rechazo en Tierra del Fuego a incluir las propinas en el ticket

El secretario general del gremio de gastronómicos y hoteleros de Tierra del Fuego, Ramón Calderón, expresó un rotundo rechazo a la propuesta del ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de incluir las propinas de los camareros en los tickets con un 10% voluntario y habilitar el pago electrónico. La iniciativa, anunciada a través de X (ex Twitter) por el funcionario nacional, generó una fuerte oposición por parte del gremio, que la considera perjudicial para los trabajadores y con fines recaudatorios.

«Esta iniciativa para nosotros no es positiva. Es más, la vemos con mucho resquemor, porque todo lo que viene últimamente de este gobierno nacional, nada es a favor de los trabajadores», manifestó Calderón en ((La 97)) Radio Fueguina. Según el dirigente gremial, la propuesta de Sturzenegger responde a una intención de aumentar la recaudación fiscal, ya que las propinas incluidas en el ticket estarían sujetas a impuestos. «Lo veo más con una idea de recaudación de parte de ellos, porque al ir al ticket esto también tiene impuesto», agregó.

Calderón subrayó la importancia de mantener la propina como un incentivo directo y no como parte del salario formal. «Para nosotros la propina no es sueldo, la propina es propina, la gana el trabajador y tiene que seguir siendo como es, que la reparte el mismo trabajador en el establecimiento», explicó. Además, destacó que el sistema actual ha funcionado adecuadamente durante años y que cambiarlo podría afectar negativamente la calidad del servicio.

El secretario general también expresó su preocupación por el impacto que la propuesta podría tener en los clientes habituales, especialmente aquellos que frecuentan los establecimientos para pequeñas consumiciones diarias. «Traía mucho perjuicio a muchos que tenemos comensales diarios, el riograndense que va a tomar un café, que no tiene para esa opción de dar propina», afirmó y consideró que los porcentajes sugeridos por el ministro, de entre 10% y 20%, dejarían de ser opcionales en la práctica.

Titular del gremio de gastronómicos y hoteleros de Tierra del Fuego, Ramón Calderón.

Calderón también señaló que la implementación de este sistema en otros lugares, ha presentado dificultades para su regulación y ha generado conflictos entre trabajadores y empresarios. «Tengo conocidos que se han ido a Australia a un lugar que viene con este sistema de hace muchos años y hasta el día de hoy no lo pueden regularizar, tienen problemáticas», comentó, advirtiendo que situaciones similares podrían ocurrir en Tierra del Fuego.

La propuesta de Sturzenegger, según Calderón, podría convertirse en un punto de conflicto durante las negociaciones paritarias, ya que algunos empresarios podrían utilizar la inclusión de propinas en los tickets como argumento para no otorgar aumentos salariales. «Va a ser un punto de discusión. Me parece que este ministro se está metiendo en algo que no entiende, que no sabe, que el único propósito que él tiene es cómo recaudar a favor del gobierno nacional», criticó.

El gremio también recibió quejas de trabajadores de Ushuaia, donde algunos establecimientos ya han implementado un sistema similar, con resultados insatisfactorios. «En todos los turnos, todos los camareros y camareras se pusieron a controlar lo que cada uno recibía. Y resulta ser que cuando llegó el momento a fin de mes del reparto, la realidad que le daba prácticamente lo que recaudaron la última semana del mes y se comía los 21 días de trabajo de recaudación de la propina», relató al respecto.

El gremio de gastronómicos y hoteleros de Tierra del Fuego, representado por Ramón Calderón, se opone firmemente a la iniciativa de incluir las propinas en los tickets, argumentando que esta medida no solo perjudica a los trabajadores y a los clientes, sino que también tiene como objetivo principal solamente aumentar la recaudación fiscal del gobierno.

