Problemas en algunas escuelas durante el día de retorno a clases

Tras un receso invernal de tres semanas, siete días más de lo previsto originalmente, el ministro de Educación de Tierra del Fuego, Pablo López Silva, habló en ((La 97)) Radio Fueguina y brindó detalles del inicio del ciclo escolar y los inconvenientes que han afectado a varias instituciones.

López Silva indicó que el retorno a clases se produjo después de un trabajo en toda la provincia, en el que se realizó un plan de mantenimiento en más de 80 establecimientos educativos. «Ya teníamos algunos establecimientos, como la escuela 14 y la escuela 21, con dificultades previas al receso invernal, principalmente relacionadas con el congelamiento. Esta situación se ha ido atendiendo”, señaló el ministro.

El funcionario explicó que, a medida que los alumnos regresaban, se presentaron algunas dificultade. Entre los problemas más destacados, mencionó el caso del Colegio Politécnico, donde se reportó un fallo en el sistema de calefacción debido a un desperfecto en una caldera. “Estuvimos ayer en la institución verificando la limpieza y calefacción, y no habíamos detectado irregularidades. El problema se debe a que saltó una térmica, y ya estamos trabajando en su reparación”, informó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Asimismo, en la escuela número 4 de la Margen Sur, se constató que a pesar de que la temperatura en las aulas era adecuada el día anterior, esta mañana se recibió un aviso de que la calefacción no estaba funcionando. “Hasta las 8 de la noche ayer estuve en esa escuela que se estaba limpiando y verificando que todo estuviera bien -comentó el ministro-. Si bien la puerta del establecimiento estaba abierta, he recorrido las aulas y las aulas estaban con temperatura adecuada, pero me informaron a la mañana de que la escuela no estaba con la temperatura necesaria, así que ahí automáticamente se presentó la gente de infraestructura. Ahí había una Caldera que nosotros hemos puesto nueva como backup, en el cual me decían que la van a volver a conectar ahora como para dar mayor fuerza y que realmente la escuela alcance la temperatura que es deseable”.

Por otro lado, el ministro aseguró que el colegio Favaloro, que también había presentado problemas de calefacción, se encuentra ahora en buen estado tras reiniciar la caldera que se había apagado. Asimismo, un incidente generó inquietud en el jardín número 21, donde se evacuaron 45 niños tras informaciones sobre una posible explosión. Al respecto, López Silva fue categórico: “No hubo explosión alguna; lo que se está repitiendo no es correcto. La evacuación fue realizada como medida de precaución y la situación fue fiscalizada por Camuzzi y los bomberos”.

Referido a los rumores sobre la posibilidad de que estos inconvenientes se debieran a posibles atentados contra las escuelas, el ministro prefirió no especular. «No quiero hacer apreciaciones subjetivas al respecto. Es importante que estemos trabajando para mejorar todo lo que sea necesario. Nuestro enfoque debe ser el mantenimiento y la mejora constante de las instituciones educativas”, concluyó.