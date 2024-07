Perez reconoció buen diálogo con Melella, con “propias miradas”

En vísperas del aniversario de Río Grande, el intendente Martín Perez destacó la relación que mantiene con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. A pesar de las diferencias políticas, Perez subrayó la importancia de un diálogo continuo y maduro entre ambos líderes para afrontar los desafíos que enfrenta la región.

En sus declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, enfatizó que la interacción con Melella es diaria y constructiva. «Yo con el gobernador tengo trato cotidiano. Ayer hablamos, él estuvo en Tolhuin en la actividad del 9 de Julio, yo justo tenía la firma con Mirgor acá, así que no pude ir, pero nos hemos mensajeado», expresó el intendente. Este contacto constante es visto por Perez como una muestra de responsabilidad y seriedad por parte de ambos mandatarios.

En su intervención, también reconoció que existen diferencias de opiniones y enfoques dentro de sus respectivos espacios políticos. «Después hay espacios políticos en cada uno de nuestros sectores que tienen sus propias miradas donde podemos confluir más o menos. Cada uno tiene sus apreciaciones respecto a lo que pasa en la realidad actualmente», señaló. Sin embargo, enfatizó que estas diferencias no deben obstaculizar la colaboración necesaria para el bienestar de la ciudad y la provincia.

Uno de los puntos más críticos mencionados por Perez es la necesidad de trabajar en conjunto ante las decisiones del gobierno nacional, que consideró claramente adversas para la ciudad y para la provincia. «Entender que enfrente hay un gobierno nacional que está tomando decisiones que son adversas para nosotros, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la obra pública, desde todo punto de vista», afirmó. Para él, es esencial que las diferencias de criterio no impidan la cooperación necesaria para enfrentar la situación económica y social actual.

Resaltó además la importancia de destinar recursos a áreas cruciales como la salud municipal y el sostenimiento de salarios razonables para los trabajadores. «Es poder tener los recursos que se necesitan para destinarlo, por ejemplo, a la salud municipal y de esa manera también acompañar a la provincia ante las dificultades que hoy existen. Poder sostener salarios para nuestros trabajadores, que sean razonables al trabajo que llevan adelante», destacó Perez.

En cuanto al Pacto Federal de Mayo, Perez apoyó la decisión de Melella de no firmarlo, argumentando que el pacto no aportaba beneficios reales para la provincia. «En no firmar el pacto de mayo, no creo que se haya equivocado. Yo si hubiese estado en su lugar hubiese tomado la misma decisión. Y no por una cuestión de estar en contra del gobierno, porque me parece que quieren poner en esa posición de estar a favor o en contra del gobierno, de acompañar o no», explicó, y recordó un precedente similar durante el gobierno de Macri en 2016, que calificó como una mera formalidad sin impacto concreto.

Finalmente, el intendente Martín Perez criticó las acciones del gobierno nacional en relación al federalismo, calificándolas de negativas. «Qué pacto se va a firmar, cuando desde el Gobierno Nacional las acciones que se han llevado adelante respecto al federalismo en general han sido absolutamente negativas», concluyó.