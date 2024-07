Perez le bajó el precio al Pacto de Mayo de Milei

El intendente de Río Grande puso en duda los alcances que en términos de federalismo pueda tener el Pacto que a las 0 de este 9 de julio firmará la mayoría de los gobernadores. El de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no será de la partida.

En un contexto de crecientes tensiones políticas y económicas, el intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su opinión francamente desfavorable sobre el denominado Pacto de Mayo, una iniciativa promovida por el gobierno nacional bajo la dirección de Javier Milei.

El Pacto de Mayo, previsto para ser firmado a las 00 horas de este martes 9 de julio, pretende abordar cuestiones de federalismo y coordinar esfuerzos entre la nación y las provincias. Sin embargo, Perez, en rueda de prensa, cuestionó tanto la sustancia como la forma de esta iniciativa, destacando una serie de acuciantes problemas que afectan a su municipio y a la provincia de Tierra del Fuego en general.

Uno de los puntos más destacados en la crítica de Perez es la falta de invitación formal a la firma del pacto. «A nosotros no nos invitaron, por lo menos a mí como intendente no, yo no recibí ninguna invitación», señaló, sugiriendo una exclusión deliberada de ciertos actores políticos. Esta ausencia de invitación es particularmente notable dado que la mayoría de los gobernadores estarán presentes en el evento, aunque el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, será precisamente uno de los ausentes.

Perez enfatizó que el contexto nacional actual es adverso para el federalismo, acusando al gobierno de un ataque sistemático contra las provincias. “El contexto nacional que hoy se presenta es un contexto donde vemos un gobierno nacional que ofrece un ataque permanente al federalismo. En los hechos, en la realidad, en la caída de los recursos de la inversión, en obra pública, en la falta de asistencia a las personas más vulnerables de nuestra provincia”, explicó.

Según afirmó, estas carencias han obligado al municipio a incrementar su asistencia social en más del 150%, sin recibir apoyo financiero del Estado Nacional. Además, mencionó la caída del empleo como un problema crítico que no está siendo abordado adecuadamente por las autoridades nacionales.

El intendente también expresó escepticismo sobre la eficacia y sinceridad del pacto propuesto. “Cuando uno ve un gobierno nacional que sistemáticamente ataca al federalismo, ataca a las provincias y después hay una convocatoria para firmar un pacto que vaya a saber uno de qué se trata, y la verdad que es un poco difícil”, comentó.

Además, subrayó la importancia de basar cualquier pacto en realidades concretas, diálogo y negociaciones que respeten las autonomías provinciales. “Me parece que los pactos en todo caso se construyen sobre realidades concretas, sobre diálogos, sobre la negociación que corresponde, sobre respetar las autonomías provinciales también y eso yo no veo que esté sucediendo”, añadió.

En conclusión, Martín Perez cuestionó la viabilidad del Pacto de Mayo, sugiriendo que, sin un compromiso genuino con el federalismo y la inclusión de todas las voces, cualquier acuerdo resultante sería superficial. “Difícilmente pueda llegar a buen puerto este pacto, más allá de lo que significa la foto de una firma”, afirmó, expresando una postura que refleja escepticismo sobre la capacidad del gobierno nacional para abordar de manera efectiva y equitativa los desafíos que enfrentan las provincias.