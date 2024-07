Paritaria, boleto, Bertone, PJ, los temas abordados por Gastón Díaz

En un extenso repaso de los temas de mayor relevancia en la agenda política e institucional de Río Grande, el secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz, abordó varias cuestiones de interés para la comunidad. Entre los temas discutidos se encuentran el inminente acuerdo salarial con los gremios, el subsidio al boleto de colectivos, la situación de Rosana Bertone y las dinámicas internas del Partido Justicialista.

Díaz, en rueda de prensa, informó sobre los avances en las negociaciones salariales con las entidades gremiales, destacando que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Sin embargo, enfatizó el consenso en que cualquier aumento salarial será incorporado al salario básico, manteniendo su carácter remunerativo y bonificable. «Hemos avanzado, todavía no tenemos la posibilidad de anunciar el acuerdo, pero sí puedo decir que nos hemos puesto de acuerdo en que todo lo que se termine acordando, vaya directamente al básico», explicó.

Además, subrayó la necesidad de una inyección de recursos en los haberes de los empleados municipales, y mencionó la discusión sobre la apertura de categorías salariales para establecer diferencias más claras entre las diversas posiciones laborales.

En respuesta a las críticas desde el Concejo sobre la magnitud del subsidio al boleto de colectivos, Díaz defendió la postura del Ejecutivo Municipal, indicando que el aporte actual de $587 es el máximo esfuerzo financiero posible sin comprometer otros servicios municipales. «Realmente lo que nosotros estamos aportando desde el Ejecutivo para que el boleto de colectivo hoy esté en $ 587 es el máximo esfuerzo que podemos hacer», afirmó.

El secretario de Gobierno también reconoció la necesidad de mejorar las frecuencias del servicio de colectivos y señaló que estas exigencias podrían incrementar los costos operativos, aunque se busca evitar que esto repercuta en el precio del boleto.

Sobre la función de la ex gobernadora Rosana Bertone en la Secretaría de Gobierno, Díaz destacó su aporte en términos de asesoramiento y acompañamiento al Ejecutivo Municipal, aclarando que no existe ningún problema en responder a los pedidos de informe realizados por los concejales. «Si hay alguien que les puede contar el asesoramiento y el acompañamiento que ella brinda al Ejecutivo Municipal, es justamente desde la Secretaría que me toca estar a cargo», sostuvo.

En relación con la presencia de Bertone y su relación con el Concejo Deliberante, Díaz explicó que su rol principal es el asesoramiento en política legislativa nacional, y no necesariamente el vínculo directo con el Concejo. También desmintió las acusaciones sobre el uso indebido de fondos para pasajes.

Respecto a la interna del Partido Justicialista, Díaz expresó su opinión sobre la equidad y la justicia social como principios fundamentales de la gestión municipal, independientemente de los cargos electivos dentro del partido. «Lo que tiene que ver con la justicia social, con la equidad, lo vemos en la gestión municipal», manifestó.

El secretario reconoció la proclamación de las nuevas autoridades del partido, en realidad la renovación del actual presidente Walter Vuoto ante la ausencia de listas opositoras, y recordó la experiencia de la última elección, donde se formó una lista de legisladores y concejales por fuera del Partido Justicialista: “No nos olvidemos que en la última elección tuvimos que armar una lista de legisladores y de concejales por fuera del Partido Justicialista y trabajamos en la última elección con Provincia Grande, pudimos obtener dos bancas dentro del Concejo, un partido que se estrenaba” afirmó.

Finalmente, Díaz destacó la madurez en la relación entre el municipio y el Concejo Deliberante, así como las buenas relaciones institucionales con otros estamentos provinciales y municipales: “La relación del municipio con el Concejo yo creo que ha madurado, llevamos seis meses de gestión y creo que ha madurado. Eso nos ha permitido encontrar algunos puntos de equilibrio, puntos de contacto. Lo digo abiertamente, el cuidado de los recursos municipales ha sido un punto de acuerdo con el Concejo Deliberante y creo que eso ha demostrado de que la relación a pesar de ser tan corta ha madurado positivamente”.

A pesar de las diferencias en afinidades y diálogos con los municipios, como el de Ushuaia, resaltó la colaboración constante con la provincia para articular cuestiones institucionales en beneficio de los vecinos de Río Grande: “Hoy con el municipio de Ushuaia no nos vincula alguna cuestión institucional que nos permita avanzar en algún tipo de proyecto conjunto. Por ejemplo, con la provincia tenemos una relación abierta, constante y cada vez que tenemos que articular cuestiones institucionales, no tenemos ningún tipo de inconveniente”.

En conclusión, el secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, presentó un panorama detallado sobre los principales temas en la agenda municipal, defendiendo las posturas y políticas del Ejecutivo en diversas áreas clave para la comunidad.