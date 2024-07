Para Melella, el acta sólo contiene “títulos huecos”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su descontento y sus críticas hacia el acto realizado en Tucumán, en el que se firmó el pacto de mayo entre el presidente Javier Milei y 19 gobernadores.

Durante una rueda de prensa, Melella cuestionó tanto el contenido del acuerdo como la falta de consulta a las provincias antes de su firma, remarcando que el documento solo contiene «títulos huecos».

Destacó la importancia de celebrar la Independencia de Argentina y de renovar constantemente el compromiso con la construcción del país, evocando el espíritu de los próceres de 1810. En ese contexto, subrayó: “Es el día de nuestra Independencia y hay que celebrarlo y hay que festejarlo y también volver a renovar el compromiso. Creo que es fundamental en el espíritu de aquellos que estuvieron sentados en esa mesa firmando esa acta de mayo que nos dio la independencia, con toda la seriedad, con todo lo que significó para la Argentina en ese momento, la construcción con una mirada grande no solo para nosotros, sino de la región y hasta reconociendo nuestros pueblos originarios”.

El gobernador criticó la manera en que se llevó a cabo el acto en Tucumán, señalando la falta de profundidad y contenido en comparación con el proceso de independencia original: “Creo que nos hace muchísimo bien mirar esa foto, no otra foto que tratan de imitar lo que nada que ver, vacía y sin contenido. Eso tenía contenido. Tenían claro el para qué, cómo se iba a hacer, qué se quería hacer. Creo que hay que renovar el compromiso todos los días”.

En su crítica, Melella remarcó la falta de participación y consulta a todas las provincias en la elaboración del pacto: “Lo de ayer fue un acto, simplemente, muy distinto a lo que fue el de 1810. Acá fue ‘vengan a firmar’, un acto, ‘esto es lo que se firma y punto’ y no hubo esa construcción grande con esa mirada grande como fue la de nuestra Independencia. Creo que fue muy distante a eso. Es un hecho que hay que respetar, pero que, en términos personales, políticos y de mirada de país, no comparto”.

El mandatario fue enfático en su desaprobación del proceso, poniendo en duda si los firmantes representan realmente el cambio que prometían: “¿Ellos no son la nueva política, ellos no son los que venían a cambiar sin chantaje, sin extorsión, sin presiones? No tendría que suceder nada. Tanto que hablan de la libertad, tienen que dar la libertad y que el otro piense distinto”.

Además, Melella expresó su preocupación por las posibles implicancias del pacto en relación a futuras políticas nacionales, como una posible reforma jubilatoria y la explotación de recursos naturales: “Yo quiero ver que, si en un momento avanzan en una reforma jubilatoria volviendo a las AFJP, destruyendo a los jubilados que tenemos hoy, qué van a decir los que firmaron. Qué van a decir cuando se quieran llevar nuestros recursos naturales sin ningún tipo de protección”.

En cuanto a la coparticipación, Melella cuestionó la coherencia del gobierno nacional al respecto: “Ahí se hablaba de la coparticipación, que era un método extorsivo contra las provincias, pero ¿quién envía la coparticipación? ¿la Nación está reconociendo la extorsión?”.

También justificó su decisión de no participar en el acto, subrayando los problemas específicos que enfrenta la provincia, como el aumento de tarifas y la pérdida de empleo: “Fue una decisión personal, tengo muy tranquila la conciencia que tenía que decir que no. Mientras tanto, nosotros nos estamos defendiendo del tarifazo tremendo que nos meten con el gas, que es terrible para Tierra del Fuego. Estamos tratando de que Ganancias no le toque a Tierra del Fuego porque en la ley está claro que le toca”.

Finalmente, el gobernador Gustavo Melella dedicó un párrafo para sostener su compromiso con una posible reforma constitucional provincial que, entre otras cosas, termine con los privilegios: “La reforma de la Constitución tiene que ver con la posibilidad de repensar algunas cuestiones que hay que cambiar en nuestra Patria. Hay ciertos sectores que dicen que hay que terminar con los privilegios. Yo los invito a que se sumen a la reforma. Con la reforma, uno de los puntos es terminar con privilegios” concluyó.