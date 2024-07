“Nos merecemos los fueguinos re discutir una provincia para todos”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó la necesidad de la reforma constitucional durante una extensa entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina. Melella, luego de convocar este martes a elección de constituyentes, rechazó críticas sobre su posible reelección y sobre los costos del proceso. También sugirió la posibilidad de encabezar la lista de candidatos del frente electoral Forja.

«Estoy convencido, lo dije cuando era intendente y lo dije el día que asumí por primera vez la Gobernación: Tenemos que reformar nuestra Constitución Provincial», afirmó Melella. Argumentó que, aunque la actual constitución es moderna, el contexto ha cambiado significativamente en los últimos 30 a 35 años: «Tuvimos en el medio una revolución tecnológica que ni siquiera se pensaba ni se imaginaba. Cuando se redactó nuestra Constitución no existía el WhatsApp, no existía Internet, hoy hablamos de Inteligencia Artificial».

El gobernador subrayó que la reforma no tiene que ver con su reelección, sino con adaptar la constitución a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales. «No tiene que ver ni con una reelección ni con ninguna huevada de eso. Tiene que ver con repensar la provincia que hoy tenemos los fueguinos con todos estos cambios y muchos más que se vienen hacia adelante» señaló.

Asimismo, enfatizó sobre la importancia de un debate inclusivo que involucre a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego, independientemente de candidaturas eventuales: «El protagonismo tiene que ser el pueblo de Tierra del Fuego, no de Melella ni de ningún otro. La Constitución tiene que ser un debate de todos los vecinos».

En igual sentido, rechazó la idea de que la reforma no esté en la agenda de la gente y en cambio destacó su relevancia para las futuras generaciones: “Dicen ‘no está en la agenda de la gente’, no, claro, vamos a ser realistas, si profundizamos en nuestra Constitución, entonces es la oportunidad de debatir. Por nuestros hijos, por los nietos, por nuestros abuelos. El protagonista no tiene que ser Melella”.

El mandatario también abordó las críticas sobre los costos de la reforma, desestimando cifras infladas y asegurando que se utilizarán recursos ya disponibles. «Quiero ser muy claro, porque algunos dicen y hablan de $ 1000 millones. Que me digan de dónde lo sacaron, porque capaz que deben tener alguna empresa que se dedica a la cuestión electoral y ya les pasaron presupuesto a ellos». De hecho, insistió en su propuesta de que los convencionales renuncien a sus cobros para reducir gastos.

Entre las propuestas de la reforma, Melella mencionó la limitación en el número de legisladores y la declaración de la educación y la salud como derechos esenciales. «Tenemos que declarar que son derechos esenciales para que realmente se pongan todos los recursos que haya que poner» postuló.

En cuanto a su posible candidatura para la convención constituyente, Melella indicó que aún no ha decidido si encabezará la lista, pero insistió en que la reforma no debe centrarse en su figura. En tal sentido, afirmó: «Así como sinceramente dije queremos la reforma de la Constitución y me hago cargo y lo dije el primer día, no tiene que pasar por si Melella es candidato».

El gobernador Gustavo Melella concluyó su intervención destacando la necesidad de discutir el futuro de la provincia en un contexto global de cambios rápidos: «La discusión que nosotros tenemos que plantear es la provincia que queremos para los próximos 30 o 35 años, con esa transformación que vive el mundo. Ese es el gran desafío de esta Constitución».