La Selección argentina Sub 23 hace su estreno en los Juegos Olímpicos

La Selección argentina Sub 23 hará su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 hoy ante Marruecos, en el estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Ettiéne, en el marco de la primera fecha del Grupo B.

El equipo que dirige Javier Mascherano buscará comenzar con el pie derecho su camino en la cita olímpica ante el conjunto marroquí desde las 10, con la transmisión en directo de la TV Pública y TyC Sports.

La Selección nacional se clasificó para los Juegos Olímpicos tras quedar en segundo lugar en el Preolímpico disputado este año en Venezuela.

El certamen no está organizado por la FIFA, por ello, Mascherano no pudo contar con todos los jugadores que deseada, ya que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas, sin embargo, podrá contar con cuatro campeones del mundo en Qatar 2022, como el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Nicolás Otamendi y los delanteros Julián Álvarez y Thiago Almada.

Argentina llega a este debut luego de dos amistosos previos en tierras francesas: en el primero goleo a Petrus Flo, un selectivo de futbolistas franceses sin club, por 5 a 0, mientras que en el último compromiso cayó ante Guinea por 1 a 0.

El entrenador de la “Albiceleste” formaría con Gerónimo Rulli, Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Por su parte, Marruecos contará con el talentoso futbolista Achraf Hakimi, quien milita en el Paris Saint-Germain (PSG) y, se desempeñó en la selección mayor que obtuvo un histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022.

“Los Leones” llegaron a París 2024 como campeones de la Copa Africana de Naciones Sub-23 y, en su octava participación, buscarán superar la primera etapa por segunda vez en su historia; la única vez que lo lograron fue en Múnich 1972.