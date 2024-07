La hora silenciosa está vigente en los supermercados

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Peralta señaló que la iniciativa “consiste en que, en determinado horario, los hipermercados y supermercados disminuyen ruidos, sonidos, evitan el uso de altoparlantes y otros dispositivos electrónicos”.

Se trata de una medida pensada para personas con TEA y otras condiciones de hipersensibilidad, sean infancias, jóvenes o adultos que experimentan problemas ante estímulos o que, en otras palabras, tengan poca tolerancia a los sonidos y a las luces intensas.

Está política se determinó a través de la ley provincial 1534, sancionada el año pasado. Previamente se había labrado una ordenanza la 4333, donde se promovía la implementación de “la hora silenciosa”. “Ahora mismo hace muy poquito se reglamentó la ordenanza adhiriendo a la ley provincial”, expresó la funcionaria, y agregó que “hay supermercados, como ser Carrefour, que ya venía implementando a nivel nacional en diferentes sucursales, y así mismo en la ciudad también”.

Respecto de los alcances de la medida, sostuvo que “la ley Establece que durante un periodo mínimo de 120 minutos repartidos estos en dos jornadas de lunes a viernes, o 60 minutos los sábados y domingos”, teniendo en cuenta que “esto se puede aplicar en los supermercados, lo que podemos ir adelantando es que en todas las sucursales, sea de Carrefour o la Anónima, por ejemplo, lo están implementando, y ambos tienen días y horarios distintos”.

Carrefour lo está llevando adelante los días martes de 10 a 11:30 horas, los días jueves de 14 a 15:30 horas y los domingos de 9 a 10 horas. Por otro, lado también las sucursales de la Anónima todos los días lo están llevando adelante desde 9 a 10 horas y de 16 A 17 horas.

“La realidad es que cuando nos acercamos a los supermercados y a tomar contacto con referentes de las asociaciones de familias de personas con TEA, ellas nos mencionan cuán importante son estos espacios, tanto para las familias como para las personas que experimentan hipersensibilidad sensorial -detalló Peralta-. Entonces es sumamente importante, como nos decían también los diferentes gerentes de los supermercados, lugares donde muchas familias, al no tener conocimiento de esta iniciativa, no sabían bien por qué la disminución de las luces, de los sonidos, y después cuando ya los iban interiorizando a los clientes, se daban cuenta de esta importancia y muchos se alegraban pese a que no tenían un caso directamente en las familias que por ahí no tienen la condición, pero por ahí tienen algún conocido, algún familiar o amistades que sí tienen hipersensibilidad sensorial”.