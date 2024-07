joaquín testoni, el antropólogo que hecho raíces fueguinas

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el licenciado en Antropología y profesor universitario, Joaquin Testoni, brindó un panorama de su profesión y como se involucró con la carrera

Habiendo llegado a Río Grande con apenas un año de vida, el joven profesional se siente completamente identificado con sus raíces fueguinas.

“Yo me crié en Río Grande, pero me fui en el 95 – comentó Joaquín -, en realidad yo ya tenía un año cuando me fui a vivir a Río Grande, pero de lo que menos dudo es de mi identidad fueguina”. En ese marco, relató que “yo de hecho vivía en Río Grande y ahora elijo como lugar de vida Ushuaia, y todos mis afectos, mucha familia mía está en Río Grande, así que voy todo el tiempo y la isla en sí es como es mi trocito del mundo, que es mi identidad”.

Una vez egresado de la secundaria en el CIERG, pensó estudiar comunicación y en ese objetivo comenzó a cruzar el CBC, curso inicial de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, pronto descubrió que sus intereses eran diferentes de los del periodismo y probó suerte cursando la materia de Antropología. Se enamoró de la carrera y dio inicio a una nueva etapa en su vida.

“Empecé a ver otras carreras como Sociología, Psicología, pero yo ya sabía que mucho no me cerraba y de repente apareció una carrera que no conocía que era la Antropología, y no sabía qué significaba, así que entré a cursar la materia Antropología del CBC -señaló el docente-, me pareció un mundo fascinante, un mundo hermoso y decidí quedarme y terminar de estudiar Antropología en la UBA”.

Joaquín se recibió el año pasado con la urgencia de ya haber decidido su regreso a la isla: “A lo largo de la carrera fui haciendo muchas cosas y eso también prolonga un poco el estudio, y un poco decidí recibirme también, meterle pata, para poder venirme a Tierra del Fuego, ya sentía que tenía mi tiempo en Buenos Aires más saldado y que quería venirme a la isla. Entonces pensé en recibirme y venirme a la isla.

Al volver a su origen, el flamante antropólogo encontró que los su provincia también lo estaba esperando. Actualmente trabaja en dos programas del Ministerio de Educación.

Uno es la escuela Popular de Género, que “brinda talleres sobre distintos aspectos del feminismo, de género y diversidad sexual para instituciones, para escuelas, abiertos a la comunidad y también estoy trabajando”.

El otro programa articula con centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles de las distintas escuelas.

Sobre la tarea que desarrolla mediante su disciplina, Joaquín explico que “ los antropólogos se dedican bastante a la investigación o a la docencia, y a mí siempre me gusta más, además de la docencia, el trabajo en territorio, ir, conocer y armar redes, atender y entender las diferentes necesidades y ver qué se puede hacer”.