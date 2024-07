Gracianía defendió el proyecto para ampliar la habilitación de la salmonicultura

La legisladora provincial Natalia Gracianía, representante del bloque La Libertad Avanza, expresó su firme apoyo al proyecto de ley que propone habilitar la salmonicultura en Tierra del Fuego. Este proyecto busca revertir la prohibición establecida hace tres años sobre la cría de salmónidos en aguas abiertas y a gran escala.

Gracianía comenzó su intervención en ((La 97)) Radio Fueguina subrayando el compromiso de su bloque con la iniciativa, afirmando: “El proyecto está presentado y seguramente va a tomar estado parlamentario la próxima sesión de la Legislatura”.

La legisladora explicó que este proyecto no solo apunta a la salmonicultura, sino que también incluye otras áreas de la acuicultura, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y desarrollar industrias relacionadas. “En principio es un proyecto que habíamos prometido en campaña, es un proyecto que busca brindar posibilidades, no solamente a la salmonicultura, sino también hablamos de otras áreas relacionadas con la acuicultura, con la posibilidad de generar nuevas inversiones, también hablamos del cultivo de mejillones, como también la alguería y todas las industrias que tienen relación con el desarrollo”, detalló.

Hizo hincapié en las aclaraciones necesarias debido a malentendidos iniciales sobre el proyecto. Algunas voces se alzaron en contra, argumentando que la propuesta incluía la instalación de jaulas de cultivo en el Canal Beagle, lo cual fue refutado por Gracianía: “Me parece que es un proyecto superador. La discusión entendemos que debe darse en el ámbito de la Legislatura, hemos hecho ya ciertas aclaraciones, porque al principio hubo quienes no habían leído el proyecto y hablaban de que se intentaba establecer jaulas de cultivo en el canal Beagle. Esto no es así, el proyecto habla de la prohibición específica, de no instalar este tipo de jaulas de cultivo en el canal Beagle, ni en lugares de cursos de agua cerrados”.

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente fueron aspectos centrales en su argumentación. Gracianía manifestó que el proyecto se enmarca dentro de un desarrollo sostenible, destacando la importancia de utilizar los recursos provinciales para generar empleo genuino: “Teniendo en cuenta las necesarias condiciones de sostenibilidad, cuidando el medio ambiente, creemos que hay industrias que se pueden potenciar desde nuestro sector y estamos convencidos de que tenemos que trabajar para encontrar nuevas posibilidades de inversión, nuevas posibilidades de fuentes genuinas de trabajo para los fueguinos, utilizando justamente los recursos que tiene nuestra provincia”.

Asimismo, la libertaria subrayó que la implementación de este proyecto dependerá del gobierno provincial, que deberá establecer un plan para garantizar su sostenibilidad. “En realidad lo que nosotros planteamos es que el gobierno de la provincia, que es la autoridad de aplicación, debe plantear un plan para justamente hacer sustentable la aplicación de esta posibilidad. Dejamos en manos del gobierno que pueda decidir en qué lugares se va a realizar la instalación de estas industrias relacionadas con la acuicultura”, afirmó.

Finalmente, la legisladora Natalia Gracianía destacó que no se requerirá una inversión directa del gobierno provincial para poner en marcha esta iniciativa, sino que se trata de abrir oportunidades para los interesados en invertir en la industria de la acuicultura: “Entendemos que no es necesario hacer una inversión de parte del gobierno de la provincia para poner en marcha esto, sino que es una posibilidad que se le da a aquellos interesados en esta industria, de poder tener mayores posibilidades de hacer inversiones”.

La propuesta de habilitar la salmonicultura en Tierra del Fuego, presentada por La Libertad Avanza, sigue generando debate y promete ser uno de los temas centrales en las próximas sesiones legislativas, donde se evaluarán sus potenciales beneficios y riesgos para la región.