Gliubich se aleja de la UCR y celebra la “tercera vía” del peronismo

Fernando Gliubich, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tierra del Fuego y representante del sector opositor, anunció su decisión de alejarse de su partido, al mismo tiempo que elogió la aparición de una “tercera vía” dentro del peronismo, encabezada por el intendente Martín Pérez. Gliubich, que está evaluando sus próximos pasos políticos, expresó su visión sobre la situación actual y futura del panorama político.

En primer término, por ((La 97)) Radio Fueguina, apreció que «tenés un peronismo en el cual hay un sector que no sé si es mayoritario, pero que preside hoy el peronismo y tenés un peronismo que se quiere hoy plasmar como una tercera vía». En este contexto, destacó a Martín Pérez como un posible candidato a gobernador provincial, indicando que «lo veo como una tercera vía, o un peronismo en el cual puede llegar a haber sectores como Somos Fueguinos, que son adeptos a su pensamiento y a la acción política, en el cual puede llegar a haber otro frente». Según Gliubich, la ampliación del gabinete y la gestión de gobierno serán claves para definir esta nueva vía política.

El dirigente radical también subrayó la desvinculación de Martín Pérez con “la lógica del kirchnerismo y de La Cámpora”, señalando que «está tratando de alguna manera de ir por esa tercera vía del peronismo». En contraste, mencionó que «Walter (Vuoto) sigue muy pegado a ese esquema presidiendo el PJ».

En cuanto a su propio posicionamiento político, Gliubich comentó: «Yo soy mucho más adepto a lo que es un esquema dentro del peronismo que a un esquema que sería de ultraderecha». Además, reveló que está considerando la creación de un nuevo partido político: «No lo descarto también, tengo la intención de generar un partido nuevo. Estoy analizándolo ya hace varios meses con el grupo de gente con el que venimos caminando, de generar un nuevo partido político y un nuevo espacio».

También reflexionó sobre las limitaciones políticas en Argentina, afirmando que «la limitante más grande que tiene hoy en términos políticos la República Argentina es no lograr converger en un solo proyecto». Criticó la falta de unidad y el aumento de la tensión y el conflicto, y destacó la necesidad de reconocer y aprender de los errores del pasado, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego.

Fernando Gliubich

El dirigente radical mencionó las invitaciones que ha recibido de distintos sectores políticos para dialogar sobre su futuro, pero enfatizó la importancia de tomarse su tiempo para decidir. «Me estoy tomando mi tiempo primero para dedicarme a mi familia, segundo dedicarme a mi actividad y tercero ver que, si realmente voy a comenzar en un nuevo partido o en un nuevo espacio político, sea un espacio que va a mantener los mismos principios y valores y que no sufra la misma implosión que sufrió Juntos por el Cambio».

Gliubich también comentó sobre la situación actual de la UCR, expresando sus desacuerdos con la conducción de Maximiliano Ybars y la dirección en la que se dirige el partido. «Con Maxi tengo un buen diálogo, pero bueno, esto ha hecho que yo me aleje del radicalismo, hoy por hoy no estoy militando, no tengo pensado tampoco volver a hacerlo», dijo. Agradeció al radicalismo por el apoyo recibido durante la última elección, pero subrayó que no comparte la visión actual del partido.

A pesar de su alejamiento de la UCR, Fernando Gliubich dejó en claro su intención de seguir participando activamente en la política. «Tengo una vocación política marcada. Tengo la intención de participar en la Convención si se da la oportunidad, como tengo la intención también de participar el año que viene quizás para el medio término de diputado y senador, como seguramente en el 2027 estaré participando activamente».

Finalmente, reafirmó su compromiso con sus principios y valores, destacando que esta pérdida de identidad no es exclusiva del radicalismo, sino algo transversal a muchas fuerzas políticas.