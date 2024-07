FORJA organiza el evento “Ritmo solidario, más solidaridad igual a más salud”

En conversación con el programa “Tarde a tarde”, el dirigente de FORJA, Rodrigo Dume, explicó que “en los equipos de trabajo, tanto de los legisladores como de los concejales, hubo gente que presentó la idea de organizar algunos eventos, ya se vienen organizando algunos eventos en gobierno y algunos que hemos hecho nosotros en algunos barrios, y entonces salió la idea de hacer este evento grande en el gimnasio de la Escuela N°2”.

Participarán profesores y profesoras de distintos ritmos, con el objetivo solidario de recaudar alimentos no perecederos para comedores y merenderos de Río Grande. “Salió la idea de juntar un alimento no perecedero para estos momentos que están complicados -detalló el funcionario-. Por eso, la idea es hacer algo para todos los que le gusta el baile este tipo de baile y este tipo de destrezas, porque por ejemplo el body pump tiene otro nombre no es baile. Entonces, la idea es pasar una tarde divertida bailando, escuchando música y de paso damos una mano con un alimento no perecedero”.

“También estamos tratando, aunque todavía no pudimos, porque la idea también era poner un buffet en la entrada y darlo a beneficio de alguien, así que también estamos viendo este tema, para ver si podemos ayudar a alguien más también en el ingreso, con un estand saludable para toda la gente que vaya”, mencionó Dumé.

Sobre el destino de lo recaudado, el dirigente de FORJA adelantó que se determinará luego de contar con los alimentos que llevarán los asistentes: “Seguramente lo daremos a difusión, porque la idea que tenemos también es que lo repartan los mismos participantes, todos esos profes que también los vamos a reconocer ese día por darnos una mano ahí bailando, y seguramente después vamos a dar a difusión todos los comedores o merenderos. Vamos a ver primero qué es lo que recibimos, vamos a ver lo que trae la gente a partir de ahí, vamos a hacer una selección y después daremos a difusión a qué comedores y merenderos lo vamos a llevar”.

Dume recordó a los participantes que deben llevar su botella de agua, toalla y zapatillas limpias para cuidar el piso de la cancha durante la participación en el baile. “Tienen que traer una botellita de agua, nosotros vamos a tener agua también, unas zapatillas para recambio por la pintura de la cancha, con el tema que está tan feo el clima (la gente de deporte nos pidió que hay que cuidar la cancha); la toallita, el agua, y las ganas de bailar, y el alimento no perecedero, que es la idea de este ritmo solidario que hacemos el sábado”.