Fiestas clandestinas: Desalojaron a más de 200 jóvenes de una vivienda en Río Grande

Una fotografía que había sido borrada del escenario nocturno de Río Grande retornó este fin de semana, más específicamente el viernes en la calle Cirilo Tomas, del barrio AGP, con el resurgimiento de las fiestas clandestinas.

La información fue notificada por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUCAPRA) de la ciudad, al Municipio de Río Grande, quienes estos últimos se pusieron en contacto con la Policía para que intervengan en el lugar.

Según dio cuenta el Secretario General de SUTCAPRA, Raúl Bombares, indicó en ((La 97)) Radio Fueguina, que en el domicilio se encontraban alrededor de 200 jóvenes, quienes pagaron entradas de entre $4.000 y $7.000 para asistir a la fiesta clandestina.

Detallando más la información en el programa radial «Un Gran Día», Bombares sostuvo que la modalidad de convocatoria de estos eventos ilegales es a través de Facebook. «Estaban invitando a los jóvenes en distintos puntos, para despistar a la policía, a comercio y a nuestra organización sindical. El punto final de la invitación fue en una casa particular, ubicada en Cirilo Tomas», informó.

«La fiesta fue clausurada a la mitad», tras la intervención policial, indicó Bombares. Asimismo, resaltó que el evento clandestino contó con la presencia de un DJ de Buenos Aires, como así también un puesto de venta de bebidas. «Cada vez se organizan mejor», aseveró el Secretario General de SUTCAPRA, haciendo foco que los organizadores deben se «un grupo de personas que pone X cantidad de plata para generar eso».

Sin embargo, resaltó que «el que organiza no le importa si la vivienda cuenta con espacio suficiente, como así también, tampoco les interesa a las personas estar apretadas en el lugar».

Ante la consulta de ((La 97)) Radio Fueguina si cree que las fiestas clandestinas continuarán, Bombares evaluó que sí, ya que hay una gran inversión, y un gran número de asistentes. «Ojalá que tengan en cuenta que son lugares que no están habilitados, no tienen matafuegos, salidas de emergencia, ni seguridad. Están a la buena de Dios«, manifestó.

Asimismo, atribuyó que el gran porcentaje de asistencia a estos lugares ilegales «deben ser menores de edad que no pueden ingresar a los boliches, y jóvenes que estudian en otras provincias, que volvieron a la ciudad, y al estar colmado los boliches», no tienen otra opción que recurrir a las fiestas clandestinas.

El secretario General de SUTCAPRA de Río Grande indicó en «Un Gran Día» que los «han convocado a trabajar en clandestinas, pero no podemos asistir», ya que son lugares no habilitados. Sin embargo, dejó entrever que algún compañero suyo «habrá ido por necesidad», pese a que no tienen permitido asistir a estos eventos clandestinos, a raíz de que cuentan con una habilitación propiciada por el Municipio.

Por último, aseguró que continuarán trabajando en este tema «con las distintas áreas correspondientes, para frenar estos eventos. Debemos estar involucrados, para evitar que ocurra una desgracia«, sostuvo el Secretario General de SUTCAPRA.

