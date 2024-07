El secreto de la virtud industrial de Tierra del Fuego que algunos ignoran

En momentos en que el sub régimen promocional industrial de Tierra del Fuego se enfrenta a constantes críticas y amenazas de abolición desde el centro nacional de poder, Daniel Herrero, histórico CEO de Toyota Argentina, destacó la importancia de este régimen cuando se implementa de manera adecuada.

Herrero, quien dejó la presidencia de Toyota Argentina en abril de 2022 tras 11 años en el cargo, relató cómo una empresa proveedora con planta en Tierra del Fuego logró imponerse al competitivo mercado de Manaos, Brasil, en la producción de sistemas de infotainment para la compañía automotriz japonesa.

El infotainment, una combinación de sistemas que proporcionan entretenimiento e información a los conductores y pasajeros de los vehículos, incluye interfaces de audio y video, paneles de botones, pantallas táctiles y comandos de voz.

La empresa proveedora, que inicialmente ensamblaba estéreos en Manaos, se trasladó a Ushuaia y, bajo la observación y confianza de los fabricantes, comenzó a fabricar estos sistemas completos. Hoy en día, desde Tierra del Fuego se exportan esos equipos de infotainment a todo el mundo, con una producción anual de aproximadamente 350,000 unidades.

Daniel Herrero, histórico CEO de Toyota Argentina.

En una reciente entrevista, Herrero expresó su admiración por la capacidad de Argentina para llevar a cabo proyectos industriales de alta complejidad. «Las radios se hacían en Manaos, todo el infotainment se hacía en Manaos. Por un tema nacionalista nos vinimos a Ushuaia. Cuando vino el fabricante de los infotainments dijo ‘che, estos pibes están para hacer algo más que ensamblar un estéreo, estos pueden fabricar’. Hoy esa compañía está fabricando prácticamente 350,000 infotainments para Argentina y para exportar», afirmó.

Herrero enfatizó la importancia de la seriedad y el compromiso en la actividad industria, como la condición para un proceso exitoso: «Entonces vos decís ¿la Argentina puede? Sí, más vale, tenés que hacer las cosas en serio», sostuvo, con irrefutable lógica.

Durante su gestión, Toyota Argentina se destacó por su enfoque en la especialización y calidad, estableciendo un modelo a seguir en la industria automotriz local. Bajo su liderazgo, la empresa realizó la mayor inversión de su historia en el país y consolidó su red de proveedores, contando con alrededor de 600 proveedores completos y aproximadamente 100 de gran magnitud.

El impacto multiplicador de esta red de proveedores es significativo, según Herrero. «Calculamos que el índice multiplicador debe ser alrededor de cinco por cada uno que tenemos trabajando», explicó. Este enfoque no solo fortaleció a Toyota Argentina, sino que contribuyó a la especialización del país en la fabricación de pick-ups, un segmento con alta demanda y valor agregado. «Para mí lo mejor de todo fue que el modelo Toyota especializó a la Argentina en fabricación de pick ups. Y la pick up tiene dos ventajas muy grandes. Una, es bastante inelástica la demanda, no es tan dependiente del mercado, el tipo de campo compra todos los años, la minera repone, no importa la condición. Y segunda, que tiene un valor agregado más grande que un auto chico», detalló.

El testimonio de Daniel Herrero llega en un momento crucial, cuando el sub régimen promocional industrial de Tierra del Fuego enfrenta embates y desafíos por demás significativos.

El reconocimiento por parte de un experto de los logros alcanzados bajo este régimen, subraya la importancia de mantener las políticas industriales que fomenten el desarrollo y la innovación en regiones estratégicas del país, como Tierra del Fuego.