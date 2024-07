El fiscal confirmó que no hay relación del detenido por el caso Loan con Sofía Herrera

El fiscal Martín Bramati, interviniente en la causa sobre la desaparición de Sofía Herrera, descartó prácticamente la vinculación entre el caso de la niña riograndense y el del niño Loan, de quien se investiga su desaparición en Goya, provincia de Corrientes.

La hipótesis inicial que sugería que Brisa, hija de Carlos Pérez (uno de los detenidos en el caso Loan) podría ser Sofía Herrera, fue desestimada en gran medida tras un análisis exhaustivo de la información disponible.

El fiscal detalló, por ((La 97)) Radio Fueguina, que, a pesar de que se han tomado múltiples medidas para investigar esta posible conexión, aún quedan varias acciones pendientes. Sin embargo, los datos preliminares no respaldan la hipótesis de que Brisa y Sofía sean la misma persona. «Hasta que no estén todas las medidas pendientes, una afirmación rotunda no podemos dar», aclaró Bramati en sus declaraciones.

Una de las principales razones para descartar la vinculación es la diferencia de edad entre ambas niñas. Sofía Herrera tendría hoy 19 años, mientras que Brisa, según su partida de nacimiento, nació en 2009 y tiene actualmente 14 años. «En octubre recién cumpliría los 15, tiene 14», precisó Bramati.

Además, la partida de nacimiento de Brisa indica que nació en Bahía Blanca y existen registros hospitalarios que confirman este dato. Según los informes de la Armada, Carlos Pérez estaba efectivamente trabajando en Bahía Blanca en esa época. «No advierto que haya tenido el domicilio en Ushuaia o haya pasado por Ushuaia», añadió el fiscal.

La investigación también abarcó la revisión de movimientos migratorios terrestres, los cuales no mostraron ningún registro de Brisa, Zacarías (la madre de Brisa) o Pérez en la provincia de Tierra del Fuego. Bramati señaló que se solicitaron informes adicionales para descartar cualquier posible estancia de Zacarías en Río Grande, pero hasta ahora, no se ha corroborado ninguna de las hipótesis iniciales.

El fiscal subrayó que, aunque la idea del parecido físico entre Brisa y Sofía fue una de las razones para realizar estas medidas, no se ha encontrado evidencia que respalde esta teoría. «En realidad, de todo lo que se dijo hasta ahora, no hemos conseguido que coincida nada», afirmó.

El nuevo identikit de Sofía

La investigación sobre el caso Sofía Herrera sigue en curso y se esperan nuevos identikits que podrían proporcionar más pistas. Bramati enfatizó que estos identikits son especulativos y que su precisión puede variar. «Es muy subjetivo», comentó sobre el proceso de elaboración de estos retratos.

Finalmente, el fiscal Martín Bramati reflexionó sobre la prudencia necesaria en la utilización de nuevas tecnologías para la creación de identikits, recordando una experiencia previa con la Policía Federal que no resultó convincente. «La verdad que con un identikit que lo vimos, incluso lo vio María Elena (la madre de Sofía) y no nos convenció demasiado», recordó.

La investigación del caso Loan continúa, aunque la hipótesis de una red de tráfico de menores parece haber perdido fuerza. Bramati destacó la importancia de una fundamentación sólida para cualquier medida judicial, indicando que, en este caso, no hay pruebas suficientes para solicitar un análisis de ADN que compare a Brisa con Sofía Herrera.

A pesar de los esfuerzos y medidas tomadas, la posibilidad de que Brisa sea Sofía Herrera ha sido mayormente descartada por las autoridades judiciales, que continúan buscando pistas que puedan esclarecer la desaparición de la niña riograndense.

Ultimas noticias