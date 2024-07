Informan que OSEF trabaja con normalidad con las farmacias adheridas

El director por los Activos, Franco Tomasevich, señaló en el programa “RadioNoticias”, por ((La 97)) Radio Fueguina que la totalidad de las farmacias están atendiendo de confirmidad con los convenios firmados con OSEF.

“Todas las farmacias con las que se tenían convenio están funcionando con OSEF”, señaló el funcionario, y explicó que “sí ocurrió que el año pasado, por falta de pago, hubo cortes de farmacia y el alto costo generó mucho inconveniente, pero ya durante este año están trabajando las farmacias con normalidad”.

Remarcó que los interesados pueden buscar en la página web del organismo el detalle de alrededor de 9 farmacias en cada ciudad de la provincia que están trabajando con OSEF.

No obstante, Tomasevich indicó que la intención es fortalecer la propia farmacia de la Obra Social. “A quiénes compran las demás farmacias le podemos comprar nosotros y obtener mayores descuentos de parte de nuestra farmacia -sostuvo el director–. Entonces en ese sentido las farmacias convenio están funcionando con normalidad”.

A su vez, aclaró que cada farmacia maneja distintos porcentajes de cobertura y promociones de venta de medicamentos e insumos. “No es que todas las farmacias reciben al 100%, yo las que puedo decir que me acuerdo son Autofarma, Salk, Posadas y seguramente me estoy olvidando alguna, pero no todas trabajan al 100%, está el detalle en la página”, señaló Tomasevich.

Por último, recordó que sigue vigente la Ley de medicamentos genéricos, por lo cual las recetas deben incluir la especificación genérica para que el paciente pueda decidir en función de los costos. Si bien se pueden indicar preferencias de alguna marca en la receta, se debe brindar la opción del medicamento genérico.

“OSEF no trabaja con marcas, al pedido médico que muchas veces viene con una sugerencia de marca, y que nosotros apuntamos a que se pueda dar directamente, lo que se pide es el genérico, pero entiendo que hay una ley de genérico a nivel nacional”, expuso el funcionario.

Dónde consultar las farmacias adheridas a OSEF:

(hacer click aquí)

