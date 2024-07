Blanco: “Tal como lo aseguré, los fueguinos no pagarán Impuesto a las Ganancias”.

El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco celebró hoy la reglamentación de la Ley conocida como “Paquete Fiscal” por la que Tierra del Fuego quedó excluida expresamente del pago del Impuesto a las Ganancias.

Al respecto, el senador radical declaró: “Lo dije una y mil veces: los fueguinos no pagarán impuesto a las ganancias. Cuando lo sostuve por primera vez se desató una tormenta de declaraciones contrarias a mi persona y una campaña de desprestigio claramente orquestada por sectores que responden a la CGT y al Gobierno de la municipalidad de Ushuaia que alcanzó también a los Diputados Stefani y Pauli. Hoy el decreto que reglamenta la Ley del Paquete Fiscal despeja toda duda mal intencionada que sembraron los vende humo de siempre”.

Blanco manifestó que el Decreto 652/2024 dice taxativamente que “a los fines de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley, quedan alcanzados por sus disposiciones las sumas que se abonen en el marco de lo allí previsto, con excepción de los ingresos comprendidos en los incisos a) y b) del mencionado artículo 82 que perciban los sujetos alcanzados por la Ley N° 19.640 y sus normas complementarias”.

Como dijo una vez San Agustín y luego muy bien el General Perón: “La única verdad es la realidad” y la realidad es que los fueguinos no estarán alcanzados por el impuesto a las ganancias, sentenció el senador.

“La verdad que no espero las disculpas de quienes no saben ni les interesa darlas, pero a ellos les diría que tengan un poco más de cuidado con sus apreciaciones hechas a las apuradas porque la pifiaron y la seguirán pifiando”, sostuvo el legislador.

Consultado sobre la Ley Bases, el senador Blanco manifestó que “al igual que con ganancias, el gobierno cumplió todos y cada uno de los requerimientos que personalmente efectué para favorecer a los fueguinos y conservar todos y cada uno de los beneficios que nos otorga la Ley 19640. Gracias a mi postura y mi gestión en el Senado –por las que llegaron a decirme traidor– tenemos medios públicos, no se privatiza Aerolíneas Argentinas, tenemos Correo Argentino, no se quitó la moratoria previsional, no se revisará el régimen industrial de la provincia, se reactivarán obras públicas que el gobernador acaba de firmar y los fueguinos no pagarán ganancias”, finalizó Blanco.

