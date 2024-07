Aumentaron los casos de enfermedades respiratorias en Río Grande

En conversación con el programa “Un Gran Día”, El Director de Epidemiología, Juan Petrina, subrayó que a pesar de que a nivel provincial los índices se mantienen dentro de lo esperado, en Río Grande se ha observado un incremento en comparación con el año anterior, en relación a las enfermedades respiratorias.

Entre las s detectadas se incluyen variedades de influenza, gripe, y patologías respiratorias compatibles, siendo diagnosticadas principalmente de manera clínica y no a través de pruebas de laboratorio. Además, se han registrado casos de rinitis, rinofaringitis, bronquiolitis en menores de 2 años y neumonías.

“Covid si bien no es un diagnóstico que está como en la época de la pandemia así generalizado, entonces muchas veces termina siendo un diagnóstico clínico y no con pruebas de laboratorio o con test rápido, pero sí ha habido circulación de Covid y de influenza tipo A y tipo B y virus sincicial respiratorio”, dijo el especialista para ((La 97)) Radio Fueguina.

Los casos bajo vigilancia, que han registrado un aumento en la ciudad, principalmente en bronquiolitis, neumonías y enfermedades tipo influenza, se reportan especialmente entre los menores. En el último recuento, alrededor de 85 atenciones por este tipo de patologías han sido brindadas en Río Grande en la última semana, indicando un aumento con respecto a cifras anteriores.

Es importante destacar que el frío característico de la temporada invernal predispone al organismo a contraer este tipo de afecciones respiratorias. Las defensas del sistema respiratorio se ven afectadas por las bajas temperaturas, lo que facilita la penetración de virus y otros agentes patógenos. Asimismo, el ambiente seco o húmedo, así como la permanencia en espacios cerrados, contribuyen a la propagación de dichas enfermedades.

“El frío predispone a las enfermedades por una cuestión de que justamente a nivel de las células del sistema respiratorio dificulta todas las defensas que tiene el organismo, ya sea a través de los movimientos de pequeños pelitos y también de la generación de mucosidad, que eso va a depender más que nada de qué tan seco qué tan húmedo esté el ambiente”, relató el especialista en conversación con la conductora Marita Romero.

“Todo eso hace de que todas las células del aparato respiratorio estén un poco más vulnerables para enfrentar a los agentes que enfrentan todos los días para combatir -detalló Petrina-. En este caso van a ser principalmente virus y de esa manera los virus logran penetrar las primeras barreras de defensa y colonizar más fácilmente, porque a su vez las personas estamos en lugares cerrados más tiempo por el propio frío y eso también facilita esa propagación”.

Petrina hizo hincapié en la importancia de no automedicarse con antibióticos, ya que las infecciones respiratorias en su mayoría son de origen viral, y los antibióticos son efectivos contra bacterias específicas. La resistencia antimicrobiana es una preocupación adicional derivada del uso inadecuado de antibióticos.

“Una cuestión es automedicarse para bajar la fiebre, por ejemplo, para esperar al otro día ir a la Guardia, pero lo que es antibióticos en particular, que debería ser recetado, particularmente eso sí es para bacterias puntuales, y no debería utilizarse”, sostuvo el Director de Epidemiología de la Provincia, y añadió que “primero, no debería automedicarse, y segundo que la mayoría de las infecciones estas son virales y, por ende, no va a hacer nada el antibiótico, y eso a la larga genera resistencia antimicrobiana”.

En este marco, se recomienda el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados, y la higiene al toser o estornudar, a fin de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas a través de gotículas en el aire.

En resumen, a pesar del aumento de casos en Río Grande, se insta a la población a mantener medidas de prevención y a buscar atención médica adecuada en caso de presentar síntomas, evitando la automedicación y promoviendo prácticas saludables para proteger la salud respiratoria en la comunidad.

“Son todas estas infecciones son contagiosas y se contagian a través de esas pequeñas gotitas, por eso también es importante la tos y el estornudo en el codo, con un pañuelito, para evitar la propagación a través de estas pequeñas gotitas que quedan en el aire, y es importante la ventilación de los ambientes, justamente para que para que se limpie un poco el ambiente, así como también el lavado de manos o alcohol en gel, que también ayuda a poder eliminar estos microorganismos”.